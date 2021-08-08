Дюрант получил новый контракт на 198 млн долларов
Дюрант признан MVP мужского олимпийского турнира в Токио
Форвард сборной США помог своей команде завоевать золото на четвертых летних Играх подряд
13:40
Кевин Дюрант / фото - Reuters
Форвард сборной США Кевин Дюрант признан самым ценным игроком мужского олимпийского турнира, прошедшего в Токио.
32-летний баскетболист помог американской команде завоевать золото на четвертых летних Играх подряд.
В Японии Дюрант набирал 20,7 очка, 5,3 подбора и 3,7 передачи за встречу, реализуя 66,7% двухочковых, 37,5% трехочковых и 90,5% штрафных бросков.
В финале против Франции (87:82) Кевин Дюрант отметился 29 очками.
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