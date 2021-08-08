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Дюрант признан MVP мужского олимпийского турнира в Токио

Форвард сборной США помог своей команде завоевать золото на четвертых летних Играх подряд
Olympics Токио-2020
13:40
Дюрант признан MVP мужского олимпийского турнира в Токио
Кевин Дюрант / фото - Reuters

Форвард сборной США Кевин Дюрант признан самым ценным игроком мужского олимпийского турнира, прошедшего в Токио.

32-летний баскетболист помог американской команде завоевать золото на четвертых летних Играх подряд.

В Японии Дюрант набирал 20,7 очка, 5,3 подбора и 3,7 передачи за встречу, реализуя 66,7% двухочковых, 37,5% трехочковых и 90,5% штрафных бросков.

В финале против Франции (87:82) Кевин Дюрант отметился 29 очками.

Рене Тер Велде
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Теги

Кевин Дюрант Сборная США (баскетбол)

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