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Дюрант установил рекорд результативности седьмых матчей плей-офф НБА

Тем не менее, «Бруклин» уступил «Милуоки»
Баскетбол НБА
15:20
Дюрант установил рекорд результативности седьмых матчей плей-офф НБА
Кевин Дюрант / фото - Getty Images

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант в седьмом матче полуфинала Восточной конференции НБА против «Милуоки Бакс» (111:115 ОТ) набрал 48 очков.

Дюрант установил рекорд результативности в седьмых матчах в истории лиги. Кевин также стал третьим баскетболистом, который провел на площадке все 48 минут без замен и набрал более 40 очков в постсезоне. Ранее это делали Джерри Уэст и Оскар Робертсон. Команды Дюранта, Уэста и Робертсона проиграли свои матчи.

В финале Восточной конференции «Милуоки» сыграет против победителя пары «Филадельфии» и «Атланта».

Рене Тер Велде
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Теги

Кевин Дюрант Бруклин Нетс Милуоки Бакс

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