Украинский бигмэн Зайцев выиграл чемпионат Тайваня и стал лучшим легионером
Экс-игрок сборной Украины подписал новый контракт со своим клубом
32-летний игрок продолжить выступать в чемпионате Тайваня
Игорь Зайцев / Фото - ФБУБывший игрок национальной сборной Украины Игорь Зайцев заключил новое соглашение с тайваньской командой «Фубон Брейвз». Об этом сообщается на официальной странице клуба в Instagram.
Для Зайцева это будет уже четвертый сезон на Тайване. С 2018 по 2020 год баскетболист защищал цвета «Тайвань Бир», а минувшим летом стал игроком «Фубон Брейвз», с которым стал чемпионом страны и был признан лучшим легионером сезона, а также попал в пятерку игроков первой сборной звезд тайванской лиги.
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