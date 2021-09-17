Эрик Гордон может покинуть «Хьюстон»

Клуб из Техаса продолжает перестройку

Эрик Гордон / фото - bleacherreport.com

Атакующий защитник «Хьюстона» Эрик Гордон не обращался к руководству клуба с просьбой об обмене, но готов перейти в более подходящую для него команду, поскольку клуб из Техаса продолжает перестройку, пишет The Athletic.

«Рокетс» сообщили Гордону и его представителям, что хотели бы, чтобы он остался в команде.

В контракте Гордона остались три года, за которые он может заработать около 59 млн долларов. На сезон-23/24 распространяется опция команды.

Лидер «Хьюстона» Джон Уолл рискует пропустить весь следующий сезон.