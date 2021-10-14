Евролига. «Барселона» дожала «Олимпиакос» в овертайме, «Реал» нанес первое поражение «Монако»
Евролига. Регулярный чемпионат
«Црвена Звезда» – «Жальгирис» 73:61 (13:14, 16:13, 17:15, 27:19)
«Црвена Звезда»: Калинич (15), Уолтерс (11 + 7 передач), Давидовац (7), Лазаревич (2), Кузмич (2) – старт; Добрич (13), Митрович (12 + 7 подборов), Холлинз (5), Иванович (3), Симонович (3).
«Жальгирис»: Нибо (14 + 10 подборов), Стрелниекс (6), Улановас (5), Мудиай (0), Янкунас (0) – старт; Лекавичюс (11), Гиффи (11), Кавано (8), Блажевич (4), Калниетис (2), Милакнис (0).
«Реал» – «Монако» 94:86 (30:12, 21:27, 21:26, 22:21)
«Реал»: Ябуселе (18), Эртель (13 + 7 передач), Козюр (12), Ханга (9), Тавареш (9) – старт; Тэйлор (8), Пуарье (8), Руди Фернандес (7), Уильямс-Госс (4), Серхио Юль (4), Абальде (2).
«Монако»: Джеймс (24 + 10 передач), Мотеюнас (9), Анджушич (8), Ли (0), Бутсьель (0) – старт; Холл (12 + 7 подборов), Томас (11), Вестерманн (8), Диалло (7), Мотум (5), Грэй (2), И.Файе (0).
«Барселона» – «Олимпиакос» 79:78 OT (10:17, 17:15, 28:15, 12:20, 12:11)
«Барселона»: Миротич (22), Хиггинс (11), Дэвис (10), Калатес (9 + 13 подборов + 7 передач), Хэйс (2) – старт; Курич (9), Лапровиттола (7), Ориола (7), Йокубайтис (2), Мартинес (0), Шмитс (0).
«Олимпиакос»: Дорси (12), Везенков (12), Фалль (11 + 8 подборов), Уолкап (6), Папаниколау (0) – старт; Слукас (14), Маккиссик (10), Ларендзакис (6), Жан-Шарль (5), Мартин (2), Принтезис (0).