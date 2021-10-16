Евролига. «Барселона» в овертайме справилась из «Монако», «Олимпия» идет на серии с четырех побед
Евролига. Регулярный чемпионат
ЦСКА – «Црвена Звезда» 78:76 (17:21, 25:21, 15:15, 21:19)
ЦСКА: Швед (16), Фойгтманн (12), Боломбой (11), Лундберг (8), Курбанов (5) – старт; Клайберн (18), Ухов (3), Антонов (3), Хэкетт (2).
«Црвена Звезда»: Уолтерс (16), Кузмич (14 + 7 подборов), Калинич (11), Холлинз (5), Давидовац (2) – старт; Иванович (10), Добрич (10), Митрович (4), Лазаревич (2), Симонович (2), Ускокович (0).
«Монако» – «Барселона» 81:85 OT (22:12, 13:19, 19:25, 21:19, 6:10)
«Монако»: Уаттара (7), Мотеюнас (6), Ли (5), Грэй (4), Бутсьель (4) – старт; Джеймс (16), Томас (15 + 9 подборов), Вестерманн (10), Холл (8 + 8 подборов), Диалло (4), И.Файе (2), Анджушич (0).
«Барселона»: Дэвис (27 + 10 подборов), Миротич (14), Хиггинс (6), Йокубайтис (2), Курич (2) – старт; Калатес (12 + 11 подборов), Лапровиттола (12), Хэйс (5), Шмитс (3), Ориола (2).
«Олимпиакос» – «Жальгирис» 83:68 (12:23, 24:16, 27:10, 20:19)
«Олимпиакос»: Везенков (12), Папаниколау (10), Дорси (7), Уолкап (6), Фалль (4) – старт; Слукас (17), Ларендзакис (13), Маккиссик (7), Принтезис (7 + 7 подборов), Лунцис (0), Жан-Шарль (0), Мартин (0).
«Жальгирис»: Мудиай (19), Милакнис (14), Нибо (12), Кавано (8), Улановас (0) – старт; Блажевич (9 + 8 подборов), Калниетис (6 + 7 передач), Лекавичюс (0), Лукошюнас (0), Гиффи (0).
«AX Армани Эксчейндж» – «Анадолу Эфес» 75:71 (16:21, 26:15, 21:13, 12:22)
«AX Армани Эксчейндж»: Дилэйни (16), Холл (13), Шилдс (12), Мелли (0), Тарчевски (0) – старт; Датоме (11), Митоглу (9 + 7 подборов), Хайнс (8), Грант (3), Родригес (3), Риччи (0).
«Анадолу Эфес»: Мицич (17), Ларкин (13 + 9 подборов + 5 потерь), Морман (12), Петрушев (10), Синглтон (5) – старт; Гечим (6), Данстон (5), Бобуа (3), Балбай (0), Гази (0), Пляйсс (0).
«Реал» – «Панатинаикос» Греция 88:65 (30:18, 12:12, 20:20, 26:15)
«Реал»: Тавареш (17 + 9 подборов), Абальде (16), Ябуселе (14 + 7 подборов), Эртель (3 + 7 передач), Ханга (0) – старт; Пуарье (10 + 7 подборов), Козюр (8), Серхио Юль (6), Руди Фернандес (6), Уильямс-Госс (4), Тэйлор (4), Алосен (0).
«Панатинаикос»: Мэйкон (18), Папаяннис (12), Папапетру (7), Уайт (6), Сент-Рос (0) – старт; Перри (10), Недович (3), Эванс (3), Мандзукас (2), Флойд (2), Каселакис (2), Бохоридис (0).
Результаты матчей предыдущего игрового дня.
Комментарии 0