Газоль: «После смерти Кобе долгое время не мог спокойно спать»

Титулованный испанец рассказал, как он переживал смерть своего давнего друга

Двукратный чемпион НБА Пау Газоль рассказал, как он переживал смерть бывшего партнера по команде и давнего друга Кобе Брайанта.

Испанец описал отрывок из своего предстоящего документального фильма «It’s all about the journey», в котором показана его реакция на смерть Кобе. Газоля цитирует Marca:

«Целью документального фильма было показать личную сторону моей жизни и быть искренним. Я должен был быть абсолютно открытым, и, к сожалению, случилась эта трагическая катастрофа. Мы не могли скрыть мою реакцию, хотя это было тяжело. Это был очень тяжелый удар, который я до сих пор переживаю. Кобе очень много значил в моей жизни, и я передал свои чувства наиболее естественным образом. Долгое время не мог спокойно спать. Было много слез и боли».

«Лос-Анджелес Лейкерс» выведут из обращения номер Пау Газоля.