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01:30 Бруклин Нетс - Атланта Хоукс 117:108 Окончен
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01:00 Детройт Пистонс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
01:00 Орландо Мэджик - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
01:00 Вашингтон Уизардз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
01:30 Милуоки Бакс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
01:30 Торонто Рэпторс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
02:00 Миннесота Тимбервулвс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
04:00 Голден Стэйт Уорриорз - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
04:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
04:00 Сакраменто Кингз - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
23:00 Денвер Наггетс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
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16:00 БК Одесса - Химик -:- Запланирован

Газоль: «После смерти Кобе долгое время не мог спокойно спать»

Титулованный испанец рассказал, как он переживал смерть своего давнего друга
Баскетбол НБА
20:10
Газоль: «После смерти Кобе долгое время не мог спокойно спать»
Фото: people.com

Двукратный чемпион НБА Пау Газоль рассказал, как он переживал смерть бывшего партнера по команде и давнего друга Кобе Брайанта.

Испанец описал отрывок из своего предстоящего документального фильма «It’s all about the journey», в котором показана его реакция на смерть Кобе. Газоля цитирует Marca

«Целью документального фильма было показать личную сторону моей жизни и быть искренним. Я должен был быть абсолютно открытым, и, к сожалению, случилась эта трагическая катастрофа. Мы не могли скрыть мою реакцию, хотя это было тяжело.

Это был очень тяжелый удар, который я до сих пор переживаю. Кобе очень много значил в моей жизни, и я передал свои чувства наиболее естественным образом. Долгое время не мог спокойно спать. Было много слез и боли».

«Лос-Анджелес Лейкерс» выведут из обращения номер Пау Газоля.

Рене Тер Велде
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Пау Газоль Коби Брайант

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