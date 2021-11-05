Газоль: «После смерти Кобе долгое время не мог спокойно спать»

Фото: people.com

Двукратный чемпион НБА Пау Газоль рассказал, как он переживал смерть бывшего партнера по команде и давнего друга Кобе Брайанта.

Испанец описал отрывок из своего предстоящего документального фильма «It’s all about the journey», в котором показана его реакция на смерть Кобе. Газоля цитирует Marca:

Это был очень тяжелый удар, который я до сих пор переживаю. Кобе очень много значил в моей жизни, и я передал свои чувства наиболее естественным образом. Долгое время не мог спокойно спать. Было много слез и боли».