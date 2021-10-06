Официально. Пау Газоль завершил карьеру
«Лос-Анджелес Лейкерс» выведут из обращения номер Пау Газоля
Вместе с «озерными» легендарный испанец дважды становился чемпионом НБА
Пау Газоль / Фото - sbnation«Лос-Анджелес Лейкерс» выведут из обращения игровой номер, под которым в составе команды играл легендарный испанец Пау Газоль. Об этом в Twitter сообщил инсайдер Шэмса Чарании.
41-летний баскетболист попал в НБА в 2001 году, где дважды выигрывал чемпионат вместе с «Лос-Анджелес Лейкерс». Всего в НБА 6-кратный участник Матча всех Звезд провел 1226 матчей (1150 в старте), в которых набирал в среднем 17 очков, 9,3 подбора и 3,2 передачи при реализации с игры 50,7%.
В составе сборной Испании Газоль стал обладателем 11 медалей, включая золото чемпионата мира-2006, а также три золота (2009, 2011, 2015) Евробаскетов.
Напомним, 5 сентября Пау официально объявил о завершении профессиональной карьеры.
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