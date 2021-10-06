Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняВот с кем подерется Ломаченко. Он наглухо вырубил соперника в первом поединке после поражения от Лопеса
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Лос-Анджелес Лейкерс» выведут из обращения номер Пау Газоля

Вместе с «озерными» легендарный испанец дважды становился чемпионом НБА
Баскетбол НБА
14:55
«Лос-Анджелес Лейкерс» выведут из обращения номер Пау Газоля
Пау Газоль / Фото - sbnation
«Лос-Анджелес Лейкерс» выведут из обращения игровой номер, под которым в составе команды играл легендарный испанец Пау Газоль. Об этом в Twitter сообщил инсайдер Шэмса Чарании

41-летний баскетболист попал в НБА в 2001 году, где дважды выигрывал чемпионат вместе с «Лос-Анджелес Лейкерс». Всего в НБА 6-кратный участник Матча всех Звезд провел 1226 матчей (1150 в старте), в которых набирал в среднем 17 очков, 9,3 подбора и 3,2 передачи при реализации с игры 50,7%.

В составе сборной Испании Газоль стал обладателем 11 медалей, включая золото чемпионата мира-2006, а также три золота (2009, 2011, 2015) Евробаскетов.

Напомним, 5 сентября Пау официально объявил о завершении профессиональной карьеры.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Пау Газоль Лос-Анджелес Лейкерс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Надаль: «Величайшая легенда испанского спорта завершает карьеру. Спасибо, Пау»
Надаль: «Величайшая легенда испанского спорта завершает карьеру. Спасибо, Пау»
Теннис ATP
08:58
Официально. Пау Газоль завершил карьеру
Официально. Пау Газоль завершил карьеру
Баскетбол НБА
5 октября 19:25
Ушла целая эпоха. Легендарный Пау Газоль объявил о завершении карьеры
Ушла целая эпоха. Легендарный Пау Газоль объявил о завершении карьеры
Баскетбол В Европе
30 сентября 18:22
«Лейкерс» планируют использовать Дэвиса в качестве стартового центрового
«Лейкерс» планируют использовать Дэвиса в качестве стартового центрового
Баскетбол НБА
28 сентября 13:30
Большая сделка. «Лейкерс» получит от спонсора более $100 млн
Большая сделка. «Лейкерс» получит от спонсора более $100 млн
Баскетбол НБА
21 сентября 10:59
В США признали обмен Михайлюка лучшим в истории для сделок «Детройта» с «Лейкерс»
В США признали обмен Михайлюка лучшим в истории для сделок «Детройта» с «Лейкерс»
Баскетбол НБА
18 сентября 09:57

Новости: Баскетбол

«Лос-Анджелес Лейкерс» выведут из обращения номер Пау Газоля
«Лос-Анджелес Лейкерс» выведут из обращения номер Пау Газоля
НБА
14:55
«Тенерифе» – фаворит матча против «Прометея»
«Тенерифе» – фаворит матча против «Прометея»
Еврокубки
14:40
Лига чемпионов FIBA. «Прометей» — «Тенерифе». Трансляция на XSPORT+
Лига чемпионов FIBA. «Прометей» — «Тенерифе». Трансляция на XSPORT+
Еврокубки
12:01
«Людвигсбург» обыграл «Сассари» и возглавил группу «Прометея» в Лиге чемпионов
«Людвигсбург» обыграл «Сассари» и возглавил группу «Прометея» в Лиге чемпионов
Еврокубки
11:58
Овдеенко: «Бились, как будто это последний матч сезона»
Овдеенко: «Бились, как будто это последний матч сезона»
Суперлига
11:45
Болдаев: «Мы пока притираемся друг к другу»
Болдаев: «Мы пока притираемся друг к другу»
Суперлига
11:35
«Днепр» в результативном матче обыграл «Запорожье»
«Днепр» в результативном матче обыграл «Запорожье»
Суперлига
5 октября 20:56
Официально. Пау Газоль завершил карьеру
Официально. Пау Газоль завершил карьеру
НБА
5 октября 19:25
Суперлига. «Киев-Баскет» – «Днепр». Видео трансляция на телеканале XSPORT
Суперлига. «Киев-Баскет» – «Днепр». Видео трансляция на телеканале XSPORT
Суперлига
5 октября 18:54
Все новости

Популярные новости

Фьюри – о титулах Усика: «Есть только один человек, который точно сможет вернуть их»
Фьюри – о титулах Усика: «Есть только один человек, который точно сможет вернуть их»
Бокс Профессиональный бокс
1 октября 10:15
7
Очень самоуверенно. Стало известно, что Джошуа сказал Усику сразу после поражения
Очень самоуверенно. Стало известно, что Джошуа сказал Усику сразу после поражения
Бокс Профессиональный бокс
1 октября 08:01
8
Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом
Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом
Бокс Профессиональный бокс
4 октября 15:21
С ног на голову. Букмекеры обнародовали коэффициенты на реванш Усик – Джошуа
С ног на голову. Букмекеры обнародовали коэффициенты на реванш Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
3 октября 13:13
Гарсия: «Теперь Лопеса заставят дать реванш Ломаченко»
Гарсия: «Теперь Лопеса заставят дать реванш Ломаченко»
Бокс Профессиональный бокс
5 октября 09:48
2
Уайлдер дал неутешительный для Джошуа прогноз на реванш с Усиком
Уайлдер дал неутешительный для Джошуа прогноз на реванш с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
4 октября 22:56
1
Все новости

Анонсы

Чемпионат мира по борьбе-2021. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Чемпионат мира по борьбе-2021. Трансляция на XSPORT
17:30
УХЛ. «Днепр» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» — «Краматорск». Видео трансляция
19:00
Лига чемпионов FIBA. «Прометей» — «Тенерифе». Трансляция на XSPORT+
WEB
TV
Лига чемпионов FIBA. «Прометей» — «Тенерифе». Трансляция на XSPORT+
19:00
Лига чемпионов. «Донбасс» — «Клагенфурт». Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. «Донбасс» — «Клагенфурт». Трансляция на XSPORT
19:30
Лига чемпионов. «Руан Драгонс» — «Рунгстед». Лига чемпионов
WEB
TV
Лига чемпионов. «Руан Драгонс» — «Рунгстед». Лига чемпионов
20:30
УХЛ. «Сокол» — «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Сокол» — «Мариуполь». Видео трансляция
7 октября 18:30
Евро-2022. Квалификация. Хорватия – Украина. Видео трансляция на XSPORT+
WEB
TV
Евро-2022. Квалификация. Хорватия – Украина. Видео трансляция на XSPORT+
7 октября 18:30
Лига чемпионов. Квалификация. «Прометей» – «Кальцит». Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. Квалификация. «Прометей» – «Кальцит». Видео трансляция на XSPORT
7 октября 19:00
Лига наций, 1/2 финала. Бельгия – Франция. Онлайн трансляция
WEB
Лига наций, 1/2 финала. Бельгия – Франция. Онлайн трансляция
7 октября 21:45
УХЛ. «Кременчуг» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» — «Краматорск». Видео трансляция
8 октября 18:30
УХЛ. «Рулав Одд» — «Днепр». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Рулав Одд» — «Днепр». Видео трансляция
8 октября 19:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
8 октября 20:35
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
9 октября 10:10
Экстра-лига. «Кардинал-Ровностандарт» – «Продэксим». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Кардинал-Ровностандарт» – «Продэксим». Видео трансляция
9 октября 12:00
УХЛ. «Сокол» — «Донбасс». Видео трансляция на телеканале XSPORT
WEB
TV
УХЛ. «Сокол» — «Донбасс». Видео трансляция на телеканале XSPORT
9 октября 16:00
Отбор на ЧМ-2022. Финляндия – Украина. Онлайн трансляция
WEB
Отбор на ЧМ-2022. Финляндия – Украина. Онлайн трансляция
9 октября 19:00
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
10 октября 10:45
УХЛ. «Рулав Одд» — «Кременчуг». Видео трансляция на телеканале XSPORT+
WEB
TV
УХЛ. «Рулав Одд» — «Кременчуг». Видео трансляция на телеканале XSPORT+
10 октября 14:00
Суперлига. «Киев-Баскет» – «Днепр». Видео трансляция на телеканале XSPORT
WEB
TV
Суперлига. «Киев-Баскет» – «Днепр». Видео трансляция на телеканале XSPORT
10 октября 16:00
УХЛ. «Краматорск» — «Днепр». Видео трансляция на телеканале XSPORT+
WEB
TV
УХЛ. «Краматорск» — «Днепр». Видео трансляция на телеканале XSPORT+
10 октября 17:00
Евро-2022. Квалификация. Украина – Франция. Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Евро-2022. Квалификация. Украина – Франция. Видео трансляция на XSPORT
10 октября 18:00
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
10 октября 20:35