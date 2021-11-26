Герун не сыграет в матче против Грузии

Центровой получил микротравму на утренней тренировке

Владимир Герун / фото - ФБУ

Центровой национальной сборной Украины Владимир Герун не примет участие в стартовом матче квалификации чемпионата мира-2023 против сборной Грузии.

Как сообщает официальный сайт ФБУ, ключевой игрок передней линии украинской сборной получил микротравму на утренней тренировке, которая не позволит ему сыграть против грузинов.

Напомним, что американский форвард «Будивельника» Джером Рэндл был дозаявлен в сборную Украины на ноябрьские матчи отбора на чемпионат мира-2023.

Трансляция матча Грузия – Украина пройдет на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – 17:00.