«Будивельник» заключил контракт с защитником сборной Украины Джеромом Рэндлом
Рэндл дозаявлен в сборную Украины на ноябрьские матчи квалификации к чемпионату мира-2023
Форвард «Будивельника» призван заменить травмированного Боброва
22 ноября 08:41
Джером Рэндл / Фото - ФБУ34-летний баскетболист американского происхождения Джером Рэндл дозаявлен в сборную Украины на ноябрьские матчи отбора на чемпионат мира-2023. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.
Форвард «Будивельника» призван усилить национальную команду на предстоящие матчи против Грузии и Северной Македонии, которые состоятся 26 и 29 ноября соответственно.
Напомним, что форвард «Днепра» Вячеслав Бобров получил травму в матче Суперлиги и пропустит отборочные поединки.
Напомним, Рэндл играл в составе сборной Украины на Евробаскете-2015 и в квалификации Евробаскета-2022. Натурализованный американец 18 ноября, спустя долгое время, провел первый матч в украинской Суперлиге. Ранее Рэндл уже выступал в Украине, когда 9 лет назад защищал цвета мариупольского «Азовмаша».
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