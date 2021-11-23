Официально. Герун стал игроком турецкого «Бююкчекмедже»
Герун: «Против Грузии надо сыграть агрессивно»
Центровой сборной Украины – о старте отбора к ЧМ-2023
17:55
Владимир Герун / Фото - ФБУЦентровой «Бююкчекмедже» и сборной Украины Владимир Герун в интервью пресс-службе высказался относительно о предстоящих матчей команды в квалификации к чемпионату мира-2023.
Какая атмосфера в сборной накануне старта отбора на ЧМ-2023?
«Атмосфера замечательная, такое впечатление, что мы не расставались после прошлых сборов в феврале. Чувства хорошие. Надеюсь, мы неплохо сыграем эти две игры».
В составе сборной Грузии есть звезды европейского баскетбола Георгий Шермадини и Торнике Шенгелия. Как против них следует сыграть?
«Нужно готовиться и изучать всю команду, но действительно сделать акцент на этих двух игроках. Нам нужно выходить и агрессивно играть. Как мы будем против них защищаться – это уже скажет тренер прямо перед игрой, а так многое будет зависеть от нашего настроения».
Напомним, 26 ноября Украина на выезде встретится с командой Грузии, 29 ноября сыграет домашний поединок против Северной Македонии.
Накануне 34-летний Джером Рэндл дозаявлен в сборную Украины на ноябрьские матчи отбора.
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