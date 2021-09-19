Гинзбург: «Игры такого качества недостаточно для Лиги чемпионов»

Ронен Гинзбург / фото - ФБУ

Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург поделился мнением после матча квалификации Лиги чемпионов FIBA против «Пармы» (67:65).

Такого качества недостаточно для Лиги чемпионов. В перерыве сказал подопечным, что игра ещё не закончилась. В итоге по ходу второй половины мы уступали 2-4 очка. Прессинг «Пармы» стал проблемой, мы не лучшим образом с ним справлялись. Я выпустил на площадку 3 защитников. В конечном счете мы выиграли за счет характера. Игроки действительно хотели победить в этом матче. Мы хорошо сражались».