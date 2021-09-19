«Прометей» – первый украинский клуб, который пробился в основной раунд Лиги Чемпионов через квалификацию
Гинзбург: «Игры такого качества недостаточно для Лиги чемпионов»
Наставник «Прометея» поделился мнением после матча против «Пармы»
Ронен Гинзбург / фото - ФБУ
Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург поделился мнением после матча квалификации Лиги чемпионов FIBA против «Пармы» (67:65).
«В первой половине мы играли отлично, но после перерыва наши игроки сильно устали. Соперник применял против нас агрессивный прессинг. Я очень рад, что в концовке мы показали характер. Это самое важное. Удивительная победа. Это отличное достижение для Украины и «Прометея» - одна команда будет представлять страну в Лиге чемпионов. «Прометей» сыграет в Лиге чемпионов впервые в истории. Я рад за всех игроков и тренерский штаб. Президент определенно доволен. Но нам нужно становиться лучше.
Такого качества недостаточно для Лиги чемпионов. В перерыве сказал подопечным, что игра ещё не закончилась. В итоге по ходу второй половины мы уступали 2-4 очка. Прессинг «Пармы» стал проблемой, мы не лучшим образом с ним справлялись. Я выпустил на площадку 3 защитников. В конечном счете мы выиграли за счет характера. Игроки действительно хотели победить в этом матче. Мы хорошо сражались».
Ронен Гинзбург прокомментировал результат матча квалификации Лиги чемпионов «Прометея» с «Опавой».
Комментарии 0