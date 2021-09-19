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Гинзбург: «Игры такого качества недостаточно для Лиги чемпионов»

Наставник «Прометея» поделился мнением после матча против «Пармы»
Баскетбол Еврокубки
07:35
Гинзбург: «Игры такого качества недостаточно для Лиги чемпионов»
Ронен Гинзбург / фото - ФБУ

Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург поделился мнением после матча квалификации Лиги чемпионов FIBA против «Пармы» (67:65). 

«В первой половине мы играли отлично, но после перерыва наши игроки сильно устали. Соперник применял против нас агрессивный прессинг. Я очень рад, что в концовке мы показали характер. Это самое важное. Удивительная победа. Это отличное достижение для Украины и «Прометея» - одна команда будет представлять страну в Лиге чемпионов. «Прометей» сыграет в Лиге чемпионов впервые в истории. Я рад за всех игроков и тренерский штаб. Президент определенно доволен. Но нам нужно становиться лучше. 

Такого качества недостаточно для Лиги чемпионов. В перерыве сказал подопечным, что игра ещё не закончилась. В итоге по ходу второй половины мы уступали 2-4 очка. Прессинг «Пармы» стал проблемой, мы не лучшим образом с ним справлялись. Я выпустил на площадку 3 защитников. В конечном счете мы выиграли за счет характера. Игроки действительно хотели победить в этом матче. Мы хорошо сражались».

Ронен Гинзбург прокомментировал результат матча квалификации Лиги чемпионов «Прометея» с «Опавой».

Рене Тер Велде
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Теги

Прометей Парма Ронен Гинзбург

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