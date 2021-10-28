Главный тренер «Динамо»: «Самая большая ошибка – мы позволили «Прометею» быстро вернуться в игру»

Фото: пресс-служба Лиги чемпионов

Главный тренер «Динамо Сассари» Демис Кавин прокомментировал поражение от «Прометея» (79:87) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит пресс-служба слобожанцев:

В конце совершались неточные броски, но ключевые ошибки были в защите. Разыгрывающие «Прометея» провели отличную игру. Они имеют классное видение площадки. Они находили партнеров в удобных позициях, попадали важные броски сами. В конце первой половины мы играли не с той энергией, которая была в начале. Было преимущество «+16», но позволили «Прометею» очень быстро вернуться в игру».