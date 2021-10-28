Гинзбург: «Во второй половине на площадку из раздевалки вышла совсем другая команда»
Главный тренер «Динамо»: «Самая большая ошибка – мы позволили «Прометею» быстро вернуться в игру»
Демис Кавин – о поражении чемпиону Украины
Фото: пресс-служба Лиги чемпионов
Главный тренер «Динамо Сассари» Демис Кавин прокомментировал поражение от «Прометея» (79:87) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит пресс-служба слобожанцев:
«Мы провели лучшие 15 минут в первой половине. Самая большая ошибка – мы позволили «Прометею» быстро вернуться в игру. За последнюю минуту второй четверти и в начале третьей мы пропустили рывок 0:10, что изменило ход игры. Мы потеряли уверенность, а соперник, наоборот, прибавил в этом аспекте.
В конце совершались неточные броски, но ключевые ошибки были в защите. Разыгрывающие «Прометея» провели отличную игру. Они имеют классное видение площадки. Они находили партнеров в удобных позициях, попадали важные броски сами. В конце первой половины мы играли не с той энергией, которая была в начале. Было преимущество «+16», но позволили «Прометею» очень быстро вернуться в игру».
Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург заявил, что победа над «Сассари» на выезде – историческое достижение.
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