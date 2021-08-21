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«Голден Стэйт» и «Бруклин» претендуют на подписание ветерана НБА

В прошлом сезоне Пол Миллсэп выступал в составе «Денвера»
Баскетбол НБА
09:30
«Голден Стэйт» и «Бруклин» претендуют на подписание ветерана НБА
Пол Миллсэп / фото - nba.com

«Голден Стэйт Уорриорз» и «Бруклин Нетс» интересуются свободным агентом тяжелым фоврардом Полом Миллсэпом.

В прошлом сезоне 36-летний Миллсэп набирал в среднем 9,0 очка, 4,7 подбора и 1,8 передачи при точности 47,6% с игры в 56 матчах за «Денвер Наггетс». В целом Миллсэп набирал в среднем 11,8 очка, 6,1 подбора и 2,0 передачи за четыре года в «Наггетс».

До перехода в «Денвер» Миллсэп выступал в составе «Атланта Хоукс». Он четыре раза вызывался на Матч звезд НБА в качестве игрока «Хоукс».

«Голден Стэйт» назвал дату возвращения Клэя Томпсона.

Рене Тер Велде
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Теги

Голден Стэйт Уорриорз Бруклин Нетс Денвер Наггетс

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