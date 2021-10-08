Владелец «Бруклина» прокомментировал вызывающее поведение Ирвинга
Инсайдер: «Ирвинг завершит карьеру, если «Бруклин» решит его обменять»
Именитый баскетболист столкнулся с проблемами после отказа от вакцинации
Кайри Ирвинг / фото - Getty Images
Чемпион HБА 2016-года, а сейчас игрок «Бруклина» Кайри Ирвинг может вскоре завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщает инсайдер ESPN Марк Стейн в своем Twitter.
По информации Стейна, «Бруклин» недоволен отказом Ирвинга от вакцинации и намерен обменять игрока до начала сезона.
«В некоторых уголках лиги бытует мнение, что Ирвинг завершит карьеру или, по крайней мере, глубоко задумается над этим, если «Бруклин» внезапно обменяет его».
Из-за отказа от прививки Ирвинг рискует пропустить множество тренировок и половину матчей команды в новом сезоне.
Кайри также не попал на рекламный постер с Кевином Дюрэнтом и Джеймсом Харденом, который клуб рассылает болельщикам, предлагая покупать билеты на домашние матчи.
Напомним, «Даллас» хочет избавиться от игрока, который отказался от вакцинации.
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