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Кармело Энтони достиг отметки в 28 000 очков за карьеру

Melo стал девятым игроком в истории НБА, которому покорилось подобное достижение
Баскетбол НБА
15:20
Кармело Энтони достиг отметки в 28 000 очков за карьеру
Кармело Энтони / фото - Getty Images

Форвард «Лейкерс» Кармело Энтони стал девятым игроком в истории НБА, который достиг отметки в в 28 000 набранных очков за карьеру.

Melo набрал 19 пунктов в матче с «Шарлотт», что и позволило Энтони добиться подобного результата.

На восьмом месте по количеству набранных за карьеру очков находится именитый центровой НБА Шакил О’Нил с показателем в 28 596 очков. Возглавляет список легендарный Карим Абдул-Джаббар, в активе которого 38 387 пунктов. Стоит отметить, что на третьем месте располагается партнер Кармело по команде – Леброн Джеймс.

Кармело Энтони обновил рекорд «Лейкерс» по трехочковым.

Рене Тер Велде
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Теги

Лос-Анджелес Лейкерс Кармело Энтони

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