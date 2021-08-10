Кармело Энтони продолжит карьеру в «Лейкерс»
Кармело Энтони: «Единственное, чего мне не хватает – это чемпионский титул НБА. Не сплю по ночам»
Melo намерен стать обладателем чемпионского перстня
Кармело Энтони / фото - nytimes.com
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кармело Энтони признался, что очень сильно хочет выиграть чемпионство НБА.
«Единственное, чего мне не хватает – это чемпионский титул НБА. Не сплю по ночам. Это мотивирует меня, потому что у меня этого нет».
Melo just wants to win a ring. pic.twitter.com/GBLruJxyDH— Bleacher Report (@BleacherReport) August 9, 2021
Кармело Энтони объединился вместе с Леброном Джеймсом в «Лейкерс».
Комментарии 0