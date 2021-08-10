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Кармело Энтони: «Единственное, чего мне не хватает – это чемпионский титул НБА. Не сплю по ночам»

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Баскетбол НБА
10:15
Кармело Энтони: «Единственное, чего мне не хватает – это чемпионский титул НБА. Не сплю по ночам»
Кармело Энтони / фото - nytimes.com

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кармело Энтони признался, что очень сильно хочет выиграть чемпионство НБА.

«Единственное, чего мне не хватает – это чемпионский титул НБА. Не сплю по ночам. Это мотивирует меня, потому что у меня этого нет».

Кармело Энтони объединился вместе с Леброном Джеймсом в «Лейкерс».

Рене Тер Велде
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Теги

Кармело Энтони Лос-Анджелес Лейкерс

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