Харден не сыграет в Матче всех звезд НБА
Харден: «Филадельфия» – идеальное место для меня»
Защитник «Сиксерс» счастлив быть частью команды
Джеймс Харден / фото - usatoday.com
Звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден признался, что хотел перейти в «Сиксерс» еще до прихода в «Бруклин» из «Хьюстона».
«Изначально, когда я проходил через все, что у меня было в «Хьюстоне», «Филадельфия» была моим первым выбором. Просто все сложилось по-другому. Я просто хорошо знал, что это идеальное место для меня. Здесь играет лучший «большой» – Джоэл Эмбиид. Кроме того, здесь отличный тренер. И теперь я действительно счастлив, что наконец оказался в команде».
"Philly was my first choice." - James Harden pic.twitter.com/1FCgbzFMvj— NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) February 15, 2022
Джеймс Харден не сыграет в Матче всех звезд НБА.
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