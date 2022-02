Харден: «Филадельфия» – идеальное место для меня»

Джеймс Харден / фото - usatoday.com

Звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден признался, что хотел перейти в «Сиксерс» еще до прихода в «Бруклин» из «Хьюстона».

"Philly was my first choice." - James Harden pic.twitter.com/1FCgbzFMvj