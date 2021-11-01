Харден поднялся на седьмую позицию по количеству трипл-даблов за карьеру

По количеству статистических показателей защитник сравнялся с Лэрри Бердом

Джеймс Харден / фото - NBA

Звездный защитник «Бруклина» Джеймс Харден оформил первый трипл-дабл в новом сезоне.

В матче с «Пистонс» (117:91) Харден набрал 18 очков, 10 подборов и 12 передач. За 29 минут защитник реализовал 6 из 9 с игры и 2 из 3 с линии.

Трипл-дабл стал для звездного баскетболиста 13-м в составе «Бруклина» и 59-м в карьере. Он сравнялся по этому показателю с Лэрри Бердом, разделяя с легендой НБА 7-е место в общем списке.

Джеймс Харден поднялся на 4-е место в истории НБА по реализованным трехочковым за карьеру.