Харден: «Я останусь в «Филадельфии»

Джеймс Харден / фото - NBA

Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден рассказал о планах на будущее после поражения в серии с «Майами».

James Harden on his $47 million player option: "I'll be here. Whatever allows this team to continue grow, get better and do the things necessary to compete at the highest level."



Harden said the ball didn't get to him. Asked if Doc Rivers called plays for him: "Next question." pic.twitter.com/AisZhcfnC2