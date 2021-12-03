«Харьковские Соколы» в сложном матче победили «Кривбасс»

У Зечевича дабл-дабл, Дэвис набрал 25 очков

«Харьковские Соколы» с трудом победили «Кривбасс» / фото - ФБУ

«Харьковские Соколы» с трудом победили «Кривбасс» в регулярном матче Суперлиги. Встреча закончилась со счетом 72:65.

Самым результативным игроком матча стал легионер «Соколов» Майкл Дэвис, набравший 25 очков, 3 подбора, 2 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот, при 1-й потере и 2-х фолах. Также у харьковчан отметился Александр Зечевич, заработавший дабл-дабл (16 очков, 13 подборов).

В таблице «Соколы» идут на 4-м месте, имея 11 побед после 17-и матчей. «Кривбасс» занимает 10-ю строчку и идет на серии из 6-и поражений.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Харьковские Соколы» – «Кривбасс» 72:65 (16:15, 17:14, 16:16, 23:20)

Напомним, в параллельном матче тура «Днепр» обыграл «Николаев».