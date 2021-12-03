Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 5
Сейчас 0
Сегодня 10
Завтра 7
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Нью-Йорк Никс - Чикаго Буллз 115:119 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Милуоки Бакс 97:93 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Оклахома-Сити Тандер 152:79 Окончен
04:00 Финикс Санс - Детройт Пистонс 114:103 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Сан-Антонио Сперс 83:114 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Индиана Пэйсерс - Майами Хит -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Бостон Селтикс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Финикс Санс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
20:00 Нью-Йорк Никс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Бруклин Нетс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Майами Хит -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
22:30 Кливленд Кавальерс - Юта Джаз -:- Запланирован

«Харьковские Соколы» в сложном матче победили «Кривбасс»

У Зечевича дабл-дабл, Дэвис набрал 25 очков
Баскетбол Суперлига
3 декабря 21:51
«Харьковские Соколы» в сложном матче победили «Кривбасс»
«Харьковские Соколы» с трудом победили «Кривбасс» / фото - ФБУ

«Харьковские Соколы» с трудом победили «Кривбасс» в регулярном матче Суперлиги. Встреча закончилась со счетом 72:65.

Самым результативным игроком матча стал легионер «Соколов» Майкл Дэвис, набравший 25 очков, 3 подбора, 2 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот, при 1-й потере и 2-х фолах. Также у харьковчан отметился Александр Зечевич, заработавший дабл-дабл (16 очков, 13 подборов).

В таблице «Соколы» идут на 4-м месте, имея 11 побед после 17-и матчей. «Кривбасс» занимает 10-ю строчку и идет на серии из 6-и поражений.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Харьковские Соколы» – «Кривбасс» 72:65 (16:15, 17:14, 16:16, 23:20)

Напомним, в параллельном матче тура «Днепр» обыграл «Николаев».

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Харьковские Соколы Кривбасс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Харьковские Соколы» дома одержали уверенную победу над «Николаевом»
«Харьковские Соколы» дома одержали уверенную победу над «Николаевом»
Баскетбол Суперлига
1 декабря 21:20
Директор академии «Валенсии» получил должность в «Кривбассе»
Директор академии «Валенсии» получил должность в «Кривбассе»
Футбол Первая лига
1 декабря 15:05
«Тернополь» обыграл «Кривбасс» и продлил победную серию до трех матчей
«Тернополь» обыграл «Кривбасс» и продлил победную серию до трех матчей
Баскетбол Суперлига
21 ноября 17:52
«Запорожье» совершило камбэк в напряженной концовке и вырвало победу в матче с «Соколами»
«Запорожье» совершило камбэк в напряженной концовке и вырвало победу в матче с «Соколами»
Баскетбол Суперлига
19 ноября 20:40
«Прометей» в матче с «Кривбассом» продолжил победную серию до 13 матчей
«Прометей» в матче с «Кривбассом» продолжил победную серию до 13 матчей
Баскетбол Суперлига
16 ноября 20:27
Президент «Соколов»: «Обещаю, мы построим сильную женскую команду в Харькове»
Президент «Соколов»: «Обещаю, мы построим сильную женскую команду в Харькове»
Баскетбол Сборная Украины
15 ноября 20:11

Новости: Баскетбол

«Харьковские Соколы» в сложном матче победили «Кривбасс»
«Харьковские Соколы» в сложном матче победили «Кривбасс»
Суперлига
3 декабря 21:51
«Днепр» уверенно разобрался с «Николаевом»
«Днепр» уверенно разобрался с «Николаевом»
Суперлига
3 декабря 20:56
«Одесса» не смогла дожать «Запорожье» в овертайме
«Одесса» не смогла дожать «Запорожье» в овертайме
Суперлига
3 декабря 20:42
«Прометей» разгромил «Химик» и продолжил победную серию
«Прометей» разгромил «Химик» и продолжил победную серию
Суперлига
3 декабря 19:48
Сумасшедшие данки Лавина и Вучевича вошли в топ-10 дня НБА
Сумасшедшие данки Лавина и Вучевича вошли в топ-10 дня НБА
НБА
3 декабря 12:01
Женский «Прометей» узнал соперника по первому раунду плей-офф Еврокубка
Женский «Прометей» узнал соперника по первому раунду плей-офф Еврокубка
Еврокубки
3 декабря 10:00
Победа «Мемфиса» над «Оклахомой» стала самой разгромной в истории НБА
Победа «Мемфиса» над «Оклахомой» стала самой разгромной в истории НБА
НБА
3 декабря 08:39
7 очков Михайлюка помогли «Торонто» переиграть «Милуоки», «Мемфис» уничтожил «Оклахому»
7 очков Михайлюка помогли «Торонто» переиграть «Милуоки», «Мемфис» уничтожил «Оклахому»
НБА
3 декабря 08:21
«Реал» продлил победную серию в Евролиге до шести матчей, ЦСКА разгромил «Панатинаикос»
«Реал» продлил победную серию в Евролиге до шести матчей, ЦСКА разгромил «Панатинаикос»
Еврокубки
3 декабря 07:24
Все новости

Популярные новости

Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 21:43
16
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 13:25
11
«Чемпион по жизни». Лопес продолжает нести какую-то ахинею после поражения Камбососу
«Чемпион по жизни». Лопес продолжает нести какую-то ахинею после поражения Камбососу
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 17:24
3
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
29 ноября 18:19
3
Портер: «Не нужно было брать интервью у Лопеса после проигрыша»
Портер: «Не нужно было брать интервью у Лопеса после проигрыша»
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 22:25
5
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 19:38
12
Все новости

Анонсы

Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
09:45
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
14:00
Чемпионат Англии. «Вест Хэм» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Вест Хэм» – «Челси». Онлайн трансляция
14:30
Чемпионат Италии. «Рома» – «Интер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Рома» – «Интер». Онлайн трансляция
19:00
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
21:45
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
WEB
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
5 декабря 04:00
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
WEB
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
5 декабря 06:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
5 декабря 15:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
5 декабря 16:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
5 декабря 20:35
Очередное испытание для Шевченко. «Ювентус» – «Дженоа». Онлайн трансляция
WEB
Очередное испытание для Шевченко. «Ювентус» – «Дженоа». Онлайн трансляция
5 декабря 21:45
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
TV
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
5 декабря 23:40
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
6 декабря 05:00
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
WEB
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
6 декабря 06:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00