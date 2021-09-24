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«Химик» обыграл «Одессу» в дерби на старте Суперлиги

Матч получился нерезультативным, а его исход решился в заключительной четверти
Баскетбол Суперлига
19:58
«Химик» обыграл «Одессу» в дерби на старте Суперлиги
Фото: ФБУ

«Химик» принимал «Одессу» в матче первого тура регулярного чемпионата Суперлиги.

Три четверти поединка выдались очень близкими, поэтому его исход решался в заключительной десятиминутке. В решающий момент матча точнее были хозяева, которые организовали себе отрыв в более чем 10 баллов, а затем уже своего не отпустили.

Самым результативным игроком встречи стал Келлисон из «Одессы» набравший 17 очков. У «Химика» 15 баллов на свой счет записал Моррис.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Химик» – «Одесса» 66:58 (18:13, 18:19, 14:14, 16:12)

Напомним, в матче-открытии регулярного чемпионата «Днепр» разгромил «Харьковских Соколов».

Сергей Остапенко
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Теги

Химик (баскетбол) БК «Одесса»

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