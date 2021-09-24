«Химик» обыграл «Одессу» в дерби на старте Суперлиги

Матч получился нерезультативным, а его исход решился в заключительной четверти

Фото: ФБУ

«Химик» принимал «Одессу» в матче первого тура регулярного чемпионата Суперлиги.

Три четверти поединка выдались очень близкими, поэтому его исход решался в заключительной десятиминутке. В решающий момент матча точнее были хозяева, которые организовали себе отрыв в более чем 10 баллов, а затем уже своего не отпустили.

Самым результативным игроком встречи стал Келлисон из «Одессы» набравший 17 очков. У «Химика» 15 баллов на свой счет записал Моррис.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Химик» – «Одесса» 66:58 (18:13, 18:19, 14:14, 16:12)