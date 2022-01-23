«Будивельник» одержал победу над «Киев-Баскетом»
«Киев-Баскет» нанес «Черкасским Мавпам» пятое поражение кряду
Киевляне выиграли в гостях с комфортным перевесом
Фото: Facebook Киев-Баскета
В матче регулярного чемпионата Суперлиги «Киев-Баскет» обыграл «Черкасских Мавп» 83:73.
Команды провели равную первую партию, но концовка 10-минутки осталась за гостями. Киевляне впоследствии продолжили наращивать преимущество и не позволили хозяевам приблизиться – 83:73 в пользу «Киев-Баскета».
Киевляне закрыли поражение от «Будивельника» в прошлом туре, а «Черкасские Мавпы» проиграли пятый матч кряду.
Суперлига. Регулярный чемпионат
«Черкасские Мавпы» – «Киев-Баскет» 73:83 (18:20, 19:26, 22:18, 14:19)
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