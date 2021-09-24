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«Киев-Баскет» не без проблем на выезде обыграл «Тернополь»

Подопечные Айнарса Багатскиса победно стартовали в новом сезоне Суперлиги
Баскетбол Суперлига
20:57
«Киев-Баскет» не без проблем на выезде обыграл «Тернополь»
Фото: facebook.com/kyivbasket

«Тернополь» дома принимал «Киев-Баскет» в матче первого тура регулярного чемпионата Суперлиги.

Гости были фаворитами встречи, но победа далась им не легко. Начиная со второй четверти киевляне все время вели в счете, однако «Тернополь» периодически приближался на расстояние одного точного броска. И все же команда Айнарса Багатскиса в важные момент не дрогнула, а в конце поединка и вовсе оторвалась более чем на 10 очков.

Самым результативным игроком встречи стал представитель «Тернополя» Кларк, набравший 17 очков. У «Киев-Баскета» 16 баллов на свой счет записал Вудсон.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Тернополь – «Киев-Баскет» 72:83 (17:15, 12:20, 21:21, 22:27)

Напомним, в матче за Суперкубок «Киев-Баскет» проиграл «Прометею».

Сергей Остапенко
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Теги

Киев-Баскет БК «Тернополь»

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