«Киев-Баскет» не без проблем на выезде обыграл «Тернополь»

Подопечные Айнарса Багатскиса победно стартовали в новом сезоне Суперлиги

Фото: facebook.com/kyivbasket

«Тернополь» дома принимал «Киев-Баскет» в матче первого тура регулярного чемпионата Суперлиги.

Гости были фаворитами встречи, но победа далась им не легко. Начиная со второй четверти киевляне все время вели в счете, однако «Тернополь» периодически приближался на расстояние одного точного броска. И все же команда Айнарса Багатскиса в важные момент не дрогнула, а в конце поединка и вовсе оторвалась более чем на 10 очков.

Самым результативным игроком встречи стал представитель «Тернополя» Кларк, набравший 17 очков. У «Киев-Баскета» 16 баллов на свой счет записал Вудсон.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Тернополь – «Киев-Баскет» 72:83 (17:15, 12:20, 21:21, 22:27)

Напомним, в матче за Суперкубок «Киев-Баскет» проиграл «Прометею».