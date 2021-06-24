Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Киев-Баскет» подписал экс-игрока клуба из второго дивизиона NCAA

22-летний защитник следующий сезон проведет в украинской Суперлиге
Баскетбол Суперлига
22:30
«Киев-Баскет» подписал экс-игрока клуба из второго дивизиона NCAA
Илья Тыртышник / Фото - scsuhuskies.com
«Киев-Баскет» заключил соглашение с еще одним баскетболистом. К киевской команде присоединился 22-летний украинский защитник Илья Тыртышник. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Тыртышник последние два сезона провел во втором дивизионе NCAA, защищая цвета «Сент-Клауд Стэйт». В сезоне-2020/21 Илья из-за травмы провел всего 6 матчей, в среднем набирая 11.8 очка и делая 3 подбора и 1 ассист за 27 минут на паркете.

Тыртышник был признан одним из самых перспективных защитников в 2017 году скаутинговым ресурсом Eurohoops и в том же году представлял Украину на чемпионате Европы U-20.

Кроме того, в 2016 году Тыртышник помог сборной занять второе место на чемпионате Европы U-18 (дивизион В), набирая в среднем 16.4 очка, делая 3.6 подбора и 3.7 передач во время турнира.

Накануне «Киев-Баскет» подписал контракт с форвардом Андреем Войналовичем.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Илья Тыртышник Киев-Баскет

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Войналович стал игроком «Киев-Баскета»
Войналович стал игроком «Киев-Баскета»
Баскетбол Суперлига
23 июня 21:09
Багатскис в следующем сезоне продолжит работать в «Киев-Баскете»
Багатскис в следующем сезоне продолжит работать в «Киев-Баскете»
Баскетбол Суперлига
23 июня 16:59
«Днепр» подписал еще одного игрока «Киев-Баскета»
«Днепр» подписал еще одного игрока «Киев-Баскета»
Баскетбол
22 июня 13:59
Мишула больше не является игроком «Киев-Баскета»
Мишула больше не является игроком «Киев-Баскета»
Баскетбол Суперлига
22 июня 13:42
Багатскис: «Мы проиграли «Запорожью» чисто в одни ворота»
Багатскис: «Мы проиграли «Запорожью» чисто в одни ворота»
Баскетбол Суперлига
7 июня 08:36
Плеханов: «Бились все. Считаю, что мы заслужили финал»
Плеханов: «Бились все. Считаю, что мы заслужили финал»
Баскетбол Суперлига
7 июня 08:22

Новости: Баскетбол

«Киев-Баскет» подписал экс-игрока клуба из второго дивизиона NCAA
«Киев-Баскет» подписал экс-игрока клуба из второго дивизиона NCAA
Суперлига
24 июня 22:30
В новом сезоне Суперлиги вновь появится серия за бронзовые медали
В новом сезоне Суперлиги вновь появится серия за бронзовые медали
Суперлига
24 июня 20:17
Новый баскетбольный сезон в Украине стартует матчем за Суперкубок
Новый баскетбольный сезон в Украине стартует матчем за Суперкубок
Суперлига
24 июня 19:35
«Будивельник» подписал контракт с Грицаком
«Будивельник» подписал контракт с Грицаком
Суперлига
24 июня 18:55
Багатскис остается. Исполком ФБУ утвердил список тренеров национальных и молодежных сборных
Багатскис остается. Исполком ФБУ утвердил список тренеров национальных и молодежных сборных
Сборная Украины
24 июня 16:46
«Днепр» подписал новые соглашения еще с двумя игроками
«Днепр» подписал новые соглашения еще с двумя игроками
Суперлига
24 июня 16:35
Следующим клубом Динуидди станет «Клипперс» или «Лейкрес»
Следующим клубом Динуидди станет «Клипперс» или «Лейкрес»
НБА
24 июня 14:45
В Суперлиге изменили лимит на легионеров
В Суперлиге изменили лимит на легионеров
Суперлига
24 июня 13:55
Янг набрал 48 очков в матче против «Милуоки» и установил серию рекордов
Янг набрал 48 очков в матче против «Милуоки» и установил серию рекордов
НБА
24 июня 12:33
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Все новости