Войналович стал игроком «Киев-Баскета»
«Киев-Баскет» подписал экс-игрока клуба из второго дивизиона NCAA
22-летний защитник следующий сезон проведет в украинской Суперлиге
Илья Тыртышник / Фото - scsuhuskies.com«Киев-Баскет» заключил соглашение с еще одним баскетболистом. К киевской команде присоединился 22-летний украинский защитник Илья Тыртышник. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.
Тыртышник последние два сезона провел во втором дивизионе NCAA, защищая цвета «Сент-Клауд Стэйт». В сезоне-2020/21 Илья из-за травмы провел всего 6 матчей, в среднем набирая 11.8 очка и делая 3 подбора и 1 ассист за 27 минут на паркете.
Тыртышник был признан одним из самых перспективных защитников в 2017 году скаутинговым ресурсом Eurohoops и в том же году представлял Украину на чемпионате Европы U-20.
Кроме того, в 2016 году Тыртышник помог сборной занять второе место на чемпионате Европы U-18 (дивизион В), набирая в среднем 16.4 очка, делая 3.6 подбора и 3.7 передач во время турнира.
Накануне «Киев-Баскет» подписал контракт с форвардом Андреем Войналовичем.
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