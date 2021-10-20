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«Киев-Баскет» провел ударную заключительную четверть и выиграл второй матч в Кубке FIBA

Киевляне стали единоличным лидером группы В
Баскетбол Еврокубки
20 октября 21:52
«Киев-Баскет» провел ударную заключительную четверть и выиграл второй матч в Кубке FIBA
Фото: пресс-служба турнира

«Киев-Баскет» на выезде обыграл израильский «Хапоэль» в матче второго тура группового этапа Кубка Европы FIBA.

Практически все время в первых трех четвертях лидировали хозяева, однако в заключительной десятиминутке «Киев-Баскет» сумел переломить ход встречи. Подопечные Айнарса Багатскиса совершили рывок 10:0 на старте решающего отрезка игры, после чего преимущество не отдали.

Самым результативным игроком «Киев-Баскета» стал Вудсон, который набрал 20 очков.

Кубок Европы FIBA. Групповой этап. Группа В:

«Хапоэль Эйлат» – «Киев-Баскет» 78:86 (21:16, 14:18, 23:20, 20:32)

«Хапоэль Эйлат»: Аллен 17 + 10 передач, Моше 11 + 6 подборов, Паттон 23 + 8 подборов, Хубер 4 + 5 передач, Уайт 16 + 9 подборов - старт; Манцарис 0, руины 4, Шушман 3

«Киев-Баскет»: Гаррет 9 + 7 подборов, Вудсон 20, Аникеенко 4 + 7 подборов + 4 перехвата, Ковалев 11 + 5 подборов, Кэффи 11 - старт; Скапинцев 10 + 7 подборов, Томпсон 8 + 5 передач, Тиртишник 8, Вашингтон 5 + 5 подборов, Сидорук

Эта победа стала второй для «Киев-Баскета» и позволила команде Багатскиса единолично возглавить турнирную таблицу группы В.


Сергей Остапенко
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