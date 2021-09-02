«Киев-Баскет» разгромил «Днепр» в Кубке Прометея
В первом матче Кубка Прометея «Киев-Баскет» добыл разгромную победу над «Днепром».
В первой четверти чемпионы Украины-2020 сумели забросить больше. Но следующие три 10-минутки прошли под диктовку киевлян. В последней четверти «Киев-Баскет» и вовсе заработал почти втрое больше очков.
Кубок Прометея
«Киев-Баскет» – «Днепр» 75:54 (23:24, 15:11, 17:12, 20:7)
«Киев-Баскет»: Томпсон (14 + 6 передач), Скапинцев (12 + 6 подборов + 3 передачи), Войналович (12) Гарретт (10 + 6 подборов), Ковалев (4) – старт, Вудсон (13) Аникиенко (6 + 5 подборов), Вашингтон (4 + 5 подборов), Тиртишник (0), Шевчук (0)
«Днепр»: Зотов (16) Крутоус (7), Вон (6 + 3 подбора), Кравцов (4), Тимофеенко (2 + 5 подборов) – старт, Санон (13 - 4 потери), Бобров (2 + 3 подбора), Шундель (2), Павлов (2), Купер (0), Колдомасов (0), Закурдаев (0)
Напомним, что сборная Украины узнала соперников по отбору чемпионата мира-2023.
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