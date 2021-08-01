«Финикс» и Крис Пол заинтересованы в продлении контракта
Крис Пол продолжит карьеру в «Финиксе»
CP3, вероятнее всего, подпишет трехлетний контракт на 90 млн долларов
Крис Пол / фото - nba.com
Несмотря на многочисленные слухи, Крису Полу «суждено» остаться в «Финиксе», пишет инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер. Ожидается, что «Санс» подпишут с опытным разыгрывающим как минимум трехлетний контракт на 90 млн долларов.
«Переход Пола из «Финикса» в другую команду, особенно в «Лейкерс», всегда казался маловероятным из-за сложностей, связанных с потолком зарплат, а также из-за давнего соперничества между «Санс» и «Лейкерс». Когда в 2012 году Стив Нэш перешел в «Лейкерс» фронт-офис Роберта Сарвера потребовал, чтобы сделка была проведена по схеме «сайн-энд-трейд» и «Санс» получили два пика в первом раунде драфта».
Крис Пол заверил, что не собирается завершать карьеру.
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