Крис Пол впервые в карьере сыграл матч в финале НБА. Стал самым результативным и установил два рекорда века

Лидер «Финикса» не позволит своей команде расслабиться

Послесловие

Крис Пол / Фото - Chicago Sun-Times

«Опыт, разочарование, горькие поражение – было все это. Сейчас нужно понимать, что еще ничего не окончено. Это всего лишь одна игра. Я просто буду придерживаться своего пути. И прослежу за тем, чтобы парни не расслаблялись».

Один из лучших разыгрывающих НБА последних двух десятилетий, двукратный олимпийский чемпион, многократный участник Матча всех звезд Крис Пол, наконец-то, сыграл свой первый матч в финале НБА. И выиграл его – 118:105.

Пол ждал этого финала 16 лет. «Финикс» – 28. «Санс» никогда не становились чемпионами. Крис должен помочь и себе и им.

Обзор первого матча финала «Финикс» – «Милуоки»:

Обычно Полу препятствовали травмы. В этом сезоне он был близок к повторению истории. В первом ранде с «Лейкерс» повредил плечо – продолжил играть с травмой. А затем из-за COVID-19 уже вакцинированный Пол пропустил два первых матчах с «Клипперс».

Но какой же он выдал шестой, решающий поединок против своей бывшей команды:

41 очко – повторение рекорда карьеры в плей-офф;

31 очко во второй половине – лучший результат в карьере;

7 из 8 трехочковых;

8 передач;

«Финикс» мало кем рассматривались в качестве фаворитов текущего сезона – «Санз» впервые с 2010 года просто пробились в плей-офф. Ноэто не интересует. Перед стартом финальной серии с «Милуоки»нахваливал партнера и лидера команды:

«Все, кто списал Криса Пола – вы не имеете права списывать со счетов человека, которые делает такие вещи на корте. Когда я слышал то, что я слышал, то не мог это воспринимать – сущий бред. Даже если он больше ни игры за нас не сыграет, то его стоит держать на контракте. Его влияние очень большое. Понимаете о чем я? Он движет команду, он ведет ее за собой ежедневно. Просто его нахождение в раздевалке уже много значит, я уже не говорю о том, что он делает на паркете. Он выводит команду на новый уровень».

В первом матче финала Букер набрал 27 очков, но лучшим в команде и в матче в целом стал именно Пол: 32 очка (8/12 двухочковых, 4/7 трехочковых, 4/4 штрафных), 9 передач, 4 подбора. Заметно, что он долго ждал возможности зажечь в финале.

«Я просто пытаюсь продолжать быть агрессивным. Мои партнеры сделали свою работу. Речь о доверии. Так мы играли весь сезон. Нам просто нужно оставаться сконцентрированными. В эту игру было вложено много энергии. У нас уже есть одна победа в серии. Нам нужно добыть следующую».

Обзор действий Криса Пола в первом матче финальной серии НБА:

Пол стал лишь третьим игроком в возрасте 36+, набравшим 30+ очков в матче финала НБА. Карим Абдул-Джаббар и Тим Данкан делали это ранее.

Помимо этого, Пол – первый с 1991 года игрок с 30+ очками и 8+ передачами в первом в карьере матче финала НБА. Предыдущий раз подобное достижение покорялось Майклу Джордану.

Ну и еще – Крис провел 10 игр с 8+ передач и всего лишь двумя или менее потерями текущем в плей-офф НБА. Только Деннис Джонсон в 1987 году в течение одного постсезона выдал 10 игр с такими показателями.

«Финикс» выбили из плей-офф «Лос-Анджелес Лейкерс», но после первой встречи финала Леброн Джеймс в Twitter дал понять, кого он поддерживает:

«1 есть, осталось 3, Крис Пол».

Следующий матч финала состоится 9 июля и опять будет сыгран в Финиксе. Но Крис Миддлтон пытается предупредить соперников – «Милуоки» не собирается складывать оружие:

«Мы знаем, что будет нелегко. Знаем, что будет сложно. В этой серии будут моменты, когда мы будем проигрывать. Но эта серия еще не закончена. Мы проигрываем. Но нам нужно продолжать бороться и просто играть».