Крис Пол впервые в карьере сыграл матч в финале НБА. Стал самым результативным и установил два рекорда века
«Опыт, разочарование, горькие поражение – было все это. Сейчас нужно понимать, что еще ничего не окончено. Это всего лишь одна игра. Я просто буду придерживаться своего пути. И прослежу за тем, чтобы парни не расслаблялись».
Один из лучших разыгрывающих НБА последних двух десятилетий, двукратный олимпийский чемпион, многократный участник Матча всех звезд Крис Пол, наконец-то, сыграл свой первый матч в финале НБА. И выиграл его – 118:105.
Пол ждал этого финала 16 лет. «Финикс» – 28. «Санс» никогда не становились чемпионами. Крис должен помочь и себе и им.
Обзор первого матча финала «Финикс» – «Милуоки»:
Обычно Полу препятствовали травмы. В этом сезоне он был близок к повторению истории. В первом ранде с «Лейкерс» повредил плечо – продолжил играть с травмой. А затем из-за COVID-19 уже вакцинированный Пол пропустил два первых матчах с «Клипперс».
Но какой же он выдал шестой, решающий поединок против своей бывшей команды:
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41 очко – повторение рекорда карьеры в плей-офф;
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31 очко во второй половине – лучший результат в карьере;
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7 из 8 трехочковых;
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8 передач;
«Финикс» мало кем рассматривались в качестве фаворитов текущего сезона – «Санз» впервые с 2010 года просто пробились в плей-офф. Но Криса Пола это не интересует. Перед стартом финальной серии с «Милуоки» Девин Букер нахваливал партнера и лидера команды:
«Все, кто списал Криса Пола – вы не имеете права списывать со счетов человека, которые делает такие вещи на корте. Когда я слышал то, что я слышал, то не мог это воспринимать – сущий бред. Даже если он больше ни игры за нас не сыграет, то его стоит держать на контракте. Его влияние очень большое. Понимаете о чем я?
Он движет команду, он ведет ее за собой ежедневно. Просто его нахождение в раздевалке уже много значит, я уже не говорю о том, что он делает на паркете. Он выводит команду на новый уровень».
В первом матче финала Букер набрал 27 очков, но лучшим в команде и в матче в целом стал именно Пол: 32 очка (8/12 двухочковых, 4/7 трехочковых, 4/4 штрафных), 9 передач, 4 подбора. Заметно, что он долго ждал возможности зажечь в финале.
«Я просто пытаюсь продолжать быть агрессивным. Мои партнеры сделали свою работу. Речь о доверии. Так мы играли весь сезон. Нам просто нужно оставаться сконцентрированными. В эту игру было вложено много энергии. У нас уже есть одна победа в серии. Нам нужно добыть следующую».
Обзор действий Криса Пола в первом матче финальной серии НБА:
Пол стал лишь третьим игроком в возрасте 36+, набравшим 30+ очков в матче финала НБА. Карим Абдул-Джаббар и Тим Данкан делали это ранее.
Помимо этого, Пол – первый с 1991 года игрок с 30+ очками и 8+ передачами в первом в карьере матче финала НБА. Предыдущий раз подобное достижение покорялось Майклу Джордану.
Ну и еще – Крис провел 10 игр с 8+ передач и всего лишь двумя или менее потерями текущем в плей-офф НБА. Только Деннис Джонсон в 1987 году в течение одного постсезона выдал 10 игр с такими показателями.
«Финикс» выбили из плей-офф «Лос-Анджелес Лейкерс», но после первой встречи финала Леброн Джеймс в Twitter дал понять, кого он поддерживает:
«1 есть, осталось 3, Крис Пол».
Следующий матч финала состоится 9 июля и опять будет сыгран в Финиксе. Но Крис Миддлтон пытается предупредить соперников – «Милуоки» не собирается складывать оружие:
«Мы знаем, что будет нелегко. Знаем, что будет сложно. В этой серии будут моменты, когда мы будем проигрывать. Но эта серия еще не закончена. Мы проигрываем. Но нам нужно продолжать бороться и просто играть».
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