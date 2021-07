Лав не сыграет на Олимпийских играх в Токио

Кевин Лав / фото - nytimes.com

Тяжелый форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав не сыграет за сборную США на Олимпийских играх в Токио.

Лав продолжает восстанавливаться после травмы ноги, из-за которой пропустил значительную часть сезона НБА. Замену Лава должны объявить в ближайшее время.

Team USA is working to replace two players for the 12-man roster now. Both Bradley Beal and Kevin Love won't join the team in Tokyo this month. https://t.co/Ph6DfKZOIf