Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Лавин присоединится к сборной США в Токио

Атакующий защитник «Чикаго» вышел из карантина
Olympics Токио-2020
21 июля 12:00
Лавин присоединится к сборной США в Токио
Зак Лавин / фото - nba.com

Атакующий защитник сборной США Зак Лавин вышел из карантина и присоединится к сборной США в Токио в четверг днем для участия в Олимпиаде.

Ранее Лавин попал под протоколы по безопасности в связи с пандемией коронавируса. Защитник не полетел вместе с остальной командой в Токио. Участие игрока в Олимпиаде было под вопросом.

Вместе с Лавином к сборной США в Токио должны присоединиться защитник «Финикс Санз» Девин Букер и баскетболисты «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон и Джру Холидей, которые завершили выступление в финале НБА.

Превью баскетбольного турнира на Олимиаде.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Зак Лавин Чикаго Буллз

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Превью баскетбольного турнира на Олимпиаде. США, Испания и не только
Превью
Превью баскетбольного турнира на Олимпиаде. США, Испания и не только
Olympics Токио-2020
21 июля 07:00

Новости: Баскетбол

Инвестор «Кривбасса»: «У клуба амбициозные цели, мы стремимся однажды выиграть чемпионат»
Инвестор «Кривбасса»: «У клуба амбициозные цели, мы стремимся однажды выиграть чемпионат»
Суперлига
13:48
Маркс: «Если переговоры Пола с «Санс» зайдут в тупик, главный претендент на Криса – «Нью-Йорк»
Маркс: «Если переговоры Пола с «Санс» зайдут в тупик, главный претендент на Криса – «Нью-Йорк»
НБА
22 июля 22:50
Леброн Джеймс - первый долларовый миллиардер в НБА
Леброн Джеймс - первый долларовый миллиардер в НБА
НБА
22 июля 22:25
ESPN назвал фаворитов следующего сезона НБА
ESPN назвал фаворитов следующего сезона НБА
НБА
22 июля 22:20
«Атланта» сделала квалификационное предложение Коллинзу
«Атланта» сделала квалификационное предложение Коллинзу
НБА
22 июля 21:40
Телерейтинг решающего матча финала НБА на 50 процентов выше прошлогоднего
Телерейтинг решающего матча финала НБА на 50 процентов выше прошлогоднего
НБА
22 июля 18:00
Букер: «В будущем жду от «Санс» только чемпионского баскетбола»
Букер: «В будущем жду от «Санс» только чемпионского баскетбола»
НБА
22 июля 16:40
«Лейкерс» обсуждали вариант с приобретением Уэстбрука
«Лейкерс» обсуждали вариант с приобретением Уэстбрука
НБА
22 июля 15:40
Официально. В Суперлигу добавится 12-я команда
Официально. В Суперлигу добавится 12-я команда
Суперлига
22 июля 15:30
Все новости

Популярные новости

Помните вызывавшего Усика на бой борца Грицая? Парня лишили жилья, уволили, а затем забрали в армию
Помните вызывавшего Усика на бой борца Грицая? Парня лишили жилья, уволили, а затем забрали в армию
Борьба
19 июля 14:30
163
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Бокс Профессиональный бокс
19 июля 15:05
12
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 22:57
30
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
Футбол Сборная Украины
18 июля 09:47
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Бокс Профессиональный бокс
18 июля 09:37
38
Все новости