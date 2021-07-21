Лавин присоединится к сборной США в Токио

Атакующий защитник «Чикаго» вышел из карантина



Зак Лавин / фото - nba.com

Атакующий защитник сборной США Зак Лавин вышел из карантина и присоединится к сборной США в Токио в четверг днем для участия в Олимпиаде.

Ранее Лавин попал под протоколы по безопасности в связи с пандемией коронавируса. Защитник не полетел вместе с остальной командой в Токио. Участие игрока в Олимпиаде было под вопросом.

Вместе с Лавином к сборной США в Токио должны присоединиться защитник «Финикс Санз» Девин Букер и баскетболисты «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон и Джру Холидей, которые завершили выступление в финале НБА.

Превью баскетбольного турнира на Олимиаде.