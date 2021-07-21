Превью баскетбольного турнира на Олимпиаде. США, Испания и не только

Игры в Токио стартуют уже 23 июля

Превью

Фото: Twitter

Сборная США по баскетболу, возглавляемая Греггом Поповичем, на Олимпийских играх в Токио будет стремиться к четвертой золотой медали подряд.

Более того, американцы выиграли шесть из семи последних олимпийских титулов. Аргентина забрала домой золото в Афинах в 2004 году, когда США заняли третье место.

Все игры будут проходить на Saitama Super Arena в Токио. Групповые игры пройдут с 25 июля по 1 августа, а этап плей-офф продлится со 2 по 7 августа.

В рамках подготовки к Олимпийским играм сборная США провела четыре товарищеских матча:

Поражение от сборной Нигерии (87:90);

Поражение от австралийцев (83:91);

Победа над командой Аргентины (108:80);

Победа над испанцами (83:76).

Сборная США перед Играми также должна была сыграть второй раз с командой Австралии, но встреча была отменена из-за протоколов по охране здоровья и безопасности.

Вот что вам нужно знать о Сборной США:

Состав:

Бэм Адебайо («Майами Хит»)

Девин Букер («Финикс Санс»)

Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»)

Джереми Грант («Детройт Пистонс»)

Дреймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз»)

Джру Холидей («Милуоки Бакс»)

Келдон Джонсон («Сан-Антонио Сперс»)

Зак Лавин («Чикаго Буллз»)*

Дэмиан Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»)

Джавэйл Макги («Денвер Наггетс»)

Крис Миддлтон («Милуоки Бакс»)

Джейсон Тэйтум («Бостон Селтикс»)

Тренерский штаб: Грегг Попович (главный тренер), Стив Керр, Ллойд Пирс, Джей Райт.

Зак Лавин попал под протоколы по охране здоровья и безопасности и не поедет с командой в Токио в понедельник. Тем не менее, сборная США надеется, что защитник «Буллз» присоединится к команде позже на этой неделе.

Брэдли Бил был вынужден покинуть команду по причинам, связанным с коронавирусом, а Кевин Лав отказался от участия из-за травмы.

Джереми Грант ненадолго присутствовал в протоколах по охране здоровья и безопасности, связанных с вирусом, и пропустил несколько дней.

Келдон Джонсон заменит Била, а Джавэйл Макги - Лава. Макги был с командой на товарищеском матче против Испании, но не играл, а это значит, что его первое взаимодействие с командой будет уже во время Олимпийских Игр.

Главный тренер сборной Грегг Попович прокомментировал вылет некоторых игроков из ротации:

«У нас по-прежнему не будет этих трех игроков, но здесь мы ничего не можем изменить. Нам просто необходимо проявлять настойчивость и находить способы поддерживать их в форме. Изобретать колесо - худшее, что мы можем сделать в этой ситуации».

Девин Букер, Крис Миддлтон и Джру Холидей, которые сейчас играют в финале НБА, не присоединятся к команде до завершения серии из семи игр.

Попович не знает, чего ожидать:

«Не имею представления. Вы знаете, я не пытаюсь быть поверхностным. Я просто полностью открыт. Мы подумали: «Будет ли у них нарушение биоритма? Будет ли это через два дня после их приземления, и они будут в порядке?»… В некотором смысле это может зависеть от того, здоровы ли все остальные. Если нет, им надо играть. Итак, мы рассмотрели множество сценариев. Мы еще ничего не решили, это точно».

Формат:

На Олимпийских играх 2020 года будет представлен новый групповой формат, который будет включать три группы по четыре команды вместо двух групп по шесть. Это означает, что игр будет меньше, а максимальное количество матчей на команду - шесть.

Группа А

Франция

Иран

США

Чехия

Группа B

Австралия

Нигерия

Германия

Италия

Группа C

Аргентина

Япония

Испания

Словения

Игроки, за которыми стоит наблюдать:

Кевин Дюрант, США: Сборная США получила огромный импульс, когда Дюрант присоединился к команде. Решение стало приятным сюрпризом для исполнительного директора Джерри Коланджело и компании, учитывая, что Дюрант только что завершил свой первый полноценный сезон после того, как порвал ахилл в финале НБА 2019 года. Ветеран, который в настоящее время лидирует в сборной США по набранным очкам за игру (19,4), нацелен заполучить свою третью золотую медаль.

Лука Дончич, Словения: Дончич в свой третий сезон в НБА впервые в истории ведет свою родную Словению на Олимпиаду. И он сделал это в типичной для себя манере, сделав трипл-дабл (31 очко, 13 передач и 11 подборов) и, таким образом, обыграв Литву в финале отборочного турнира. Словения, вероятно, недостаточно сильна, чтобы серьезно угрожать США, но с любой командой, возглавляемой Дончичем, легко не будет.





Пау и Марк Газоль, Испания: Видеть Марка в составе сборной Испании - это не шок, учитывая, что он все еще играет в НБА в 36 лет, но увидеть его 40-летнего брата Пау через два десятилетия после его первого выступления в составе взрослой сборной Испании несколько удивительно. Пау вернулся домой в феврале, чтобы играть в составе «Барселоны», где он начал свою профессиональную карьеру, с целью включения в олимпийскую сборную. Вместе с Пау и Марком в сопровождении братьев Хуанчо и Вилли Эрнангомес, а также с такими опытными игроками, как Рики Рубио, Руди Фернандес, Серхио Родригес и Алекс Абринес, Испания будет серьезным претендентом на медали после бронзы в Рио.

Руди Гобер, Франция: Хотя во Франции есть несколько игроков НБА, в том числе Николя Батум, Эван Фурнье, Тимот Луваву-Кабарро и Франк Нтиликина, ее возглавит трехкратный лучший защитник года по версии НБА - Гобер. Во второй раз он появится на Олимпийских играх после игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, где Франция заняла шестое место.





Команды, за которыми стоит наблюдать:

США: Явные фавориты Олимпиады, возглавляемые Дюрантом, Дэмианом Лиллардом, Девином Букером и Джейсоном Тэйтумом. Что тут еще говорить? Проще говоря, у американцев больше всего таланта, и, хотя им было бы разумно не относиться к другим командам легкомысленно. Единственная команда, которая может их остановить на пути к четвертой золотой медали кряду - они сами.

Испания: Эта команда - не шутка. Испанцы не только обладают талантом соревноваться практически с кем угодно в мире, но также и большим опытом. В Рио Испания едва обыграла Австралию в матче за бронзовые медали, а на двух Олимпийских Играх до этого страна забирала домой серебряные медали. Если кто и знает, как лучше всего играть с американцами на международной арене, так это Испания.

Австралия: Австралия, которая выступает на Олимпиаде 13-й раз подряд, никогда не выигрывала медалей, но после того, как в 2016 году едва не взяла бронзу, шумиха вокруг этой команды была оправдана. В ее составе есть множество игроков НБА: Патти Миллс, Джо Инглес, Арон Бейнс, Матисс Тайбул, Данте Экзам, Мэтью Деллаведова, Джош Грин. Эта команда будет полагаться на ряд более молодых игроков, но будет неудивительно, если Австралия наконец-то прорвется и финиширует в тройке лучших.

Аргентина: Хотя в Рио-де-Жанейро не было того результата, на который рассчитывали, Аргентина это одна из тех стран, которые, кажется, всегда вызывают разногласия. До своего восьмого места в 2016 году аргентинцы финишировали четвертым и третьим на двух предыдущих Олимпийских играх. В 2004 году они забрали домой золотую медаль (победили команду США в полуфинале). В отсутствие звездных игроков (по крайней мере, известных поклонникам НБА) Аргентина будет полагаться на свой ветеранский опыт в попытках вернуться на подиум.