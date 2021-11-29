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01:00 Торонто Рэпторс - Бостон Селтикс 97:109 Окончен
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03:00 Хьюстон Рокетс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован

Лень и Михайлюк впервые в сезоне вышли в старте в один игровой день

Украинские легионеры по-разному отыграли за свои клубы

Баскетбол НБА
09:22
Лень и Михайлюк впервые в сезоне вышли в старте в один игровой день
Святослав Михайлюк / Фото - Twitter
Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк вернулся в стартовый состав «Торонто Рэпторс» в домашнем матче против «Бостона», заменив Гэри Трента-младшего, который пропускал матч из-за травмы.
 
За 38 минут на паркете Михайлюк набрал 12 очков (3/7 двухочковых, 2/7 трехочковых), сделал 8 подборов (1 в атаке), 2 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот при 2 потерях.
 
«Рэпторс» проиграли со счетом 97:109, уступив в 12-й раз в 21 матче регулярного чемпионата. 
 
Также в стартовой пятерке вышел и Алексей Лень, чей «Сакраменто» на выезде был разгромлен «Мемфисом» со счетом 101:128.
 
За 7 минут на площадке украинский центровой очков не набрал, выполнив лишь один неточный бросок со средней дистанции, совершил 1 подбор в защите при 1 потере и 3 фолах.
 
Отметим, что «Кингз» потерпели 13 поражение в 21 поединке регулярного чемпионата.

Результаты игрового дня в НБА.
Владимир Кириченко
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Теги

Святослав Михайлюк Алексей Лень Торонто Рэпторс Сакраменто Кингз

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