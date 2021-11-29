Лень и Михайлюк впервые в сезоне вышли в старте в один игровой день

Украинские легионеры по-разному отыграли за свои клубы





Святослав Михайлюк / Фото - Twitter

Украинский атакующий защитниквернулся в стартовый состав «Торонто Рэпторс» в домашнем матче против «Бостона», заменив, который пропускал матч из-за травмы.За 38 минут на паркете Михайлюк набрал 12 очков (3/7 двухочковых, 2/7 трехочковых), сделал 8 подборов (1 в атаке), 2 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот при 2 потерях.«Рэпторс» проиграли со счетом 97:109, уступив в 12-й раз в 21 матче регулярного чемпионата.Также в стартовой пятерке вышел и Алексей Лень, чей «Сакраменто» на выезде был разгромлен «Мемфисом» со счетом 101:128.За 7 минут на площадке украинский центровой очков не набрал, выполнив лишь один неточный бросок со средней дистанции, совершил 1 подбор в защите при 1 потере и 3 фолах.Отметим, что «Кингз» потерпели 13 поражение в 21 поединке регулярного чемпионата.