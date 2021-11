Лень вышел впервые за пять матчей и провел хорошую игру

Алексей Лень / Фото: Getty Images

Центровой «Сакраменто» Алексей Лень в матче с «Ютой» (105:123) впервые за пять матчей регулярного чемпионата НБА появился на площадке.



Украинец сыграл 12 минут – 5 очков (1 из 4-х двухочковых и 1 из 2-х трехочковых), сделал 7 подборов, 1 блок-шот и 1 передачу.

Al3x L3n now 3-of-6 from three on the season. pic.twitter.com/KSMo5RIgqK