«Лейкерс» намерены вернуть игрока чемпионской команды 2020 года

Рэджон Рондо / фото - Getty Images

Разыгрывающий Рэджон Рондо может вернуться в «Лос-Анджелес Лейкерс» в случае выкупа контракта из «Мемфис Гриззлис».

Rajon Rondo is a ‘strong candidate’ to return to the Lakers if he is bought by Memphis, per @ramonashelburne



(h/t @TopBallCoverage ) pic.twitter.com/ZjVXKDgiEO