«Лейкерс» планируют использовать Дэвиса в качестве стартового центрового

«Озерники» определились со стартовой пятеркой на следующий сезон

Энтони Дэвис / фото - nba.com

«Лейкерс» вряд ли будут использовать свежеподписанных Деандре Джордана и Дуайта Ховарда в качестве стартовых центровых команды.

Как сообщает The Athletic со ссылкой на источник, близкий к ситуации, ожидается, что калифорнийцы начнут сезон с Энтони Дэвисом на позиции пятого номера.

Отмечается, что с наибольшей вероятностью стартовая пятерка «Лейкерс» будет выглядеть следующим образом – Расселл Уэстбрук, Уэйн Эллингтон, Тревор Ариза, Леброн Джеймс и Энтони Дэвис.

В прошлом сезоне 28-летний Дэвис провел 37 из 72 матчей регулярки. Он набирал 21,9 очка, 8,1 подбора и 3 передачи за встречу, реализуя 53,5% двухочковых, 25,5% трехочковых и 72,2% штрафных бросков.

Форвард Кармело Энтони продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс».