«Голден Стэйт» разобрался с «Оклахомой», «Лейкерс» «дожали» «Сперс» в овертайме
«Лейкерс» повторили клубный антирекорд 25-летней давности
«Озерники» проиграли матч, имея колоссальное преимущество
Лейкерс - Оклахома / фото - НБА
«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграли «Оклахома-Сити Тандер» (115:123) в своем 5-м матче регулярного чемпионата НБА.
В этом матче «Озерники» повторили клубный антирекорд 25-летней давности. «Лейкерс» впервые за четверть века проиграли матч, имея 25+ очков преимущества по ходу игры.
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