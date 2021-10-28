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02:30 Нью-Йорк Никс - Филадельфия Севенти Сиксерс 112:99 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Голден Стэйт Уорриорз 98:106 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Хьюстон Рокетс 116:106 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Лос-Анджелес Лейкерс 121:125 Окончен
05:00 Юта Джаз - Денвер Наггетс 122:110 Окончен
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02:00 Орландо Мэджик - Шарлотт Хорнетс 111:120 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Вашингтон Уизардз 107:116 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Майами Хит 93:106 Окончен
02:30 Нью-Орлеан Пеликанс - Атланта Хоукс 99:102 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Индиана Пэйсерс 118:100 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Миннесота Тимбервулвс 108:113 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Лос-Анджелес Лейкерс 123:115 Окончен
05:00 Финикс Санс - Сакраменто Кингз 107:110 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Мемфис Гриззлис 116:96 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Кливленд Кавальерс 79:92 Окончен
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19:00 Днепр - Черкасские Мавпы -:- Запланирован
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Атланта Хоукс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Юта Джаз -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
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18:00 Прометей - Кривбасс -:- Запланирован
18:00 БК Запорожье - Николаев -:- Запланирован
19:00 БК Тернополь - Химик -:- Запланирован
20:00 Киев-Баскет - БК Одесса -:- Запланирован

«Лейкерс» повторили клубный антирекорд 25-летней давности

«Озерники» проиграли матч, имея колоссальное преимущество
Баскетбол НБА
08:57
«Лейкерс» повторили клубный антирекорд 25-летней давности
Лейкерс - Оклахома / фото - НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграли «Оклахома-Сити Тандер» (115:123) в своем 5-м матче регулярного чемпионата НБА.

В этом матче «Озерники» повторили клубный антирекорд 25-летней давности. «Лейкерс» впервые за четверть века проиграли матч, имея 25+ очков преимущества по ходу игры.

Результаты всех матчей игрового дня.

Михаил Рыбак
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Лос-Анджелес Лейкерс Оклахома-Сити Тандер

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