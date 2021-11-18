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Лидер «Днепра» получил травму. Он не сыграет за сборную Украины в ближайших матчах

29-летний форвард не сыграет до конца года
Баскетбол Сборная Украины
12:59
Лидер «Днепра» получил травму. Он не сыграет за сборную Украины в ближайших матчах
Вячеслав Бобров / Фото - Facebook
В первой половине поединка украинской Суперлиги с «Черкасскими Мавпами» форвард «Днепра» Вячеслав Бобров получил травму и не смог продолжить матч.
 
Обследование показало, что у 29-летнего игрока перелом заднего края большеберцовой кости без смещения – диагноз, который не сможет дать Боброву выйти на площадку до конца этого года. Об этом сообщает пресс-служба днепровского клуба.
 
Напомним, Бобров является одним из ключевых игроков сборной Украины. Форвард вошел в расширенный состав национальной команды на предстоящие матчи отбора на ЧМ-2023 против Грузии и Северной Македонии, которые состоятся 26 и 29 ноября соответственно, однако помочь национальной команде он не сможет. 

Ранее стал известен расширенный состав сборной Грузии на ноябрьские матчи отбора к чемпионату мира-2023.
Владимир Кириченко
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Вячеслав Бобров Днепр (баскетбол)

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