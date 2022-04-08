Артем Пустовой: «В первый день войны написал баскетболист из россии с извинениями»
Лидер сборной Украины: «Сербам запретили брать украинский флаг с призывом «остановить войну»
Гнилой эпизод произошел на матче Евролиги
Фото: instagram.com/grancanariacb
Центровой «Гран-Канарии» и сборной Украины Артем Пустовой в интервью XSPORT в рамках программы «Разом до перемоги!» высказался об инциденте, который произошел на матче Евролиги между «Жальгирисом» и «Црвеной Звездой»:
Serbian players were not holding the 'Stop The War' banner during Zalgiris v Crvena Zvezda.— BasketNews.com (@BasketNews_com) April 3, 2022
Kaunas crowd reacted with a loud booing pic.twitter.com/bRmV4rDhX1
Как я знаю, в «Црвене Звезде» договаривались сначала перед игрой держать белые листочки с надписью «No War», а не украинский флаг с призывом остановить войну. И потом, перед самой игрой, баскетболистам сказали не брать их.
Ну как бы так. Двойственная ситуация. С одной стороны, можно было брать, с другой стороны, им запретили. Может быть, каждый переживал за себя, чтобы не штрафовали. Сложная ситуация, в которой не разберешься.
Также Пустовой рассказал, что лишь один россиянин выразил сожаления о нападении его страны на Украину.
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