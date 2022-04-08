Лидер сборной Украины: «Сербам запретили брать украинский флаг с призывом «остановить войну»

Гнилой эпизод произошел на матче Евролиги

Фото: instagram.com/grancanariacb

Центровой «Гран-Канарии» и сборной Украины Артем Пустовой в интервью XSPORT в рамках программы «Разом до перемоги!» высказался об инциденте, который произошел на матче Евролиги между «Жальгирисом» и «Црвеной Звездой»:



Фото: Евролига

Serbian players were not holding the 'Stop The War' banner during Zalgiris v Crvena Zvezda.



Kaunas crowd reacted with a loud booing pic.twitter.com/bRmV4rDhX1 — BasketNews.com (@BasketNews_com) April 3, 2022

Как я знаю, в «Црвене Звезде» договаривались сначала перед игрой держать белые листочки с надписью «No War», а не украинский флаг с призывом остановить войну. И потом, перед самой игрой, баскетболистам сказали не брать их. Ну как бы так. Двойственная ситуация. С одной стороны, можно было брать, с другой стороны, им запретили. Может быть, каждый переживал за себя, чтобы не штрафовали. Сложная ситуация, в которой не разберешься.

Также Пустовой рассказал, что лишь один россиянин выразил сожаления о нападении его страны на Украину.