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Лидер сборной Украины: «Сербам запретили брать украинский флаг с призывом «остановить войну»

Гнилой эпизод произошел на матче Евролиги
Баскетбол Еврокубки
08 апреля 21:40
Лидер сборной Украины: «Сербам запретили брать украинский флаг с призывом «остановить войну»
Фото: instagram.com/grancanariacb

Центровой «Гран-Канарии» и сборной Украины Артем Пустовой в интервью XSPORT в рамках программы «Разом до перемоги!» высказался об инциденте, который произошел на матче Евролиги между «Жальгирисом» и «Црвеной Звездой»:

Фото: Евролига

Как я знаю, в «Црвене Звезде» договаривались сначала перед игрой держать белые листочки с надписью «No War», а не украинский флаг с призывом остановить войну. И потом, перед самой игрой, баскетболистам сказали не брать их.

Ну как бы так. Двойственная ситуация. С одной стороны, можно было брать, с другой стороны, им запретили. Может быть, каждый переживал за себя, чтобы не штрафовали. Сложная ситуация, в которой не разберешься.

Также Пустовой рассказал, что лишь один россиянин выразил сожаления о нападении его страны на Украину.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Артем Пустовой война Црвена Звезда (баскетбол)

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