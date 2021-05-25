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Лиллард повторил рекорд плей-офф НБА

Лидер «Портленда» реализовал 8 трехочковых за половину матча
Баскетбол НБА
15:55
Лиллард повторил рекорд плей-офф НБА
Дэмиан Лиллард / фото - Getty Images

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард повторил рекорд плей-офф НБА по дальним попаданиям за половину игры.

В первых двух четвертях второй встречи серии с «Денвером» (109:128) Лиллард реализовал 8 трехочковых.

Лидер «Блэйзерс» повторил достижение Винса Картера, которое тот установил в 2001 году в составе «Торонто».

В первой половине матча в понедельник Лиллард реализовал 9 из 16 с игры (8 из 11 из-за дуги), набрав 32 очка.

После перерыва Лиллард забросил только один трехочковый на 5 попыток.

Во второй игре первого раунда плей-офф НБА «Денвер» обыграл «Портленд».

Рене Тер Велде
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Теги

Портленд Трэйл Блэйзерс Дэмиан Лиллард Торонто Рэпторс Винс Картер Денвер Наггетс

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