Дэмиан Лиллард / фото - Getty Images

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард повторил рекорд плей-офф НБА по дальним попаданиям за половину игры.

В первых двух четвертях второй встречи серии с «Денвером» (109:128) Лиллард реализовал 8 трехочковых.

DAME TIES THE #NBAPLAYOFFS RECORD WITH 8 THREES IN A HALF!



: TNT pic.twitter.com/7lNELFsJp9