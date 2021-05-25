ЧМ-2021. Великобритания – Дания. Видео трансляция
16:15
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард повторил рекорд плей-офф НБА по дальним попаданиям за половину игры.
В первых двух четвертях второй встречи серии с «Денвером» (109:128) Лиллард реализовал 8 трехочковых.
DAME TIES THE #NBAPLAYOFFS RECORD WITH 8 THREES IN A HALF!— NBA (@NBA) May 25, 2021
: TNT pic.twitter.com/7lNELFsJp9
Лидер «Блэйзерс» повторил достижение Винса Картера, которое тот установил в 2001 году в составе «Торонто».
В первой половине матча в понедельник Лиллард реализовал 9 из 16 с игры (8 из 11 из-за дуги), набрав 32 очка.
После перерыва Лиллард забросил только один трехочковый на 5 попыток.
Во второй игре первого раунда плей-офф НБА «Денвер» обыграл «Портленд».
Комментарии 0