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«Майами» выменял Лоури и выдал «максималку» Батлеру

Джимми подписал с клубом максимальное продление контракта на четыре года
Баскетбол НБА
3 августа 12:40
«Майами» выменял Лоури и выдал «максималку» Батлеру
Джимми Батлер / фото - nba.com

«Майами Хит» договорились об обмене разыгрывающего Кайла Лоури с «Торонто Рэпторс» по схеме «сайн-энд-трейд».

«Торонто» в качестве компенсации за Лоури получит Горана Драгича и Прешеса Ачиуву. Зарплата Кайла в «Майами» составил 90 млн долларов за три года. В прошлом сезоне разыгрывающий принял участие в 46 матчах, в которых набирал в среднем 17,2 очка за игру, делал 5,4 подборов и 7,3 передач.

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер подписал с клубом максимальное продление контракта на четыре года с общей зарплатой $ 186,6 млн. В прошлом сезоне Батлер в среднем набирал 21,5 очка, 6,9 подбора, 7,1 передачи (рекорд карьеры) и 2,1 перехвата.

Кроме того, «Майами» договорился о новом соглашении с форвардом Данканом Робинсоном, который получит 90 млн долларов за 5 лет.

В прошлом сезоне «Хит» неудачно выступили в постсезоне, проиграв в первом раунде будущему чемпиону НБА «Милуоки Бакс».

Рене Тер Велде
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Теги

Джимми Батлер Майами Хит

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