Михайлюк помог «Торонто» переиграть «Филадельфию», «Клипперс» выстояли в матче с «Майами»
Михайлюк в очередной раз отметился результативными действиями за «Торонто»
Украинец помог «Рэпторс» одолеть «Филадельфию»
Святослав Михайлюк / Фото - raptorsrapture.comУкраинский атакующий защитник «Торонто Рэпторс» Святослав Михайлюк отыграл 16 минут в выездном матче регулярного чемпионата НБА против «Филадельфии Сиксерс».
Команда украинца переиграла своего соперника со счетом 115:109, а Михайлюк, выйдя с лавки запасных, набрал 5 очков (1/2 двухочковых, 1/3 трехочковых), сделал 4 подбора (3 в атаке), 2 передачи и 1 перехват при 1 потере.
В 13 сыгранных матчах Михайлюк проводит на площадке в среднем 18.8 минуты, набирая 7.8 очка при 50% реализации бросков с игры и 39.5% трехочковых. Также в активе украинца 2.8 подбора и 1.2 передачи.
«Торонто» имеет 7 побед в активе после 13 сыгранных матчей сезона 2021/22. Свой следующий матч «Рэпторс» проведут в ночь с 12 на 13 ноября против «Детройта».
Результаты очередного игрового дня НБА.