Михайлюк в очередной раз отметился результативными действиями за «Торонто»

Украинец помог «Рэпторс» одолеть «Филадельфию»





Святослав Михайлюк / Фото - raptorsrapture.com

Украинский атакующий защитник «Торонто Рэпторс»отыграл 16 минут в выездном матче регулярного чемпионата НБА против «Филадельфии Сиксерс».Команда украинца переиграла своего соперника со счетом 115:109, а Михайлюк, выйдя с лавки запасных, набрал 5 очков (1/2 двухочковых, 1/3 трехочковых), сделал 4 подбора (3 в атаке), 2 передачи и 1 перехват при 1 потере.В 13 сыгранных матчах Михайлюк проводит на площадке в среднем 18.8 минуты, набирая 7.8 очка при 50% реализации бросков с игры и 39.5% трехочковых. Также в активе украинца 2.8 подбора и 1.2 передачи.«Торонто» имеет 7 побед в активе после 13 сыгранных матчей сезона 2021/22. Свой следующий матч «Рэпторс» проведут в ночь с 12 на 13 ноября против «Детройта».