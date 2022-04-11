«Торонто» Михайлюка обыграл «Филадельфию», «Голден Стэйт» переиграл «Лейкерс»
Михайлюк впервые в карьере вышел в плей-офф НБА
«Торонто» украинца встретится в четвертьфинале Восточной конференции с «Филадельфией»
Фото: Getty Images
«Торонто» Святослава Михайлюка
вышел в плей-офф НБА, где в четвертьфинале Восточной конференции встретится с «Филадельфией».
The NBA PLAYOFF PICTURE!— NBA (@NBA) April 11, 2022
The #MetaQuestPlayIn Tournament starts Tuesday, April 12 & the #NBAPlayoffs presented by Google Pixel starts Saturday, April 16. pic.twitter.com/M6p9PqBLj8
Украинец впервые в карьере продолжит сезон после завершения регулярного чемпионата лиги. В текущем сезоне в среднем за матч проводит на площадке 12 минут 47 секунд, за которые зарабатывает 4,6 очков, делает 1,6 подбора и 0,8 передачи.
Напомним, что ранее «Торонто» уступил «Нью-Йорку».
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