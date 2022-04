Михайлюк впервые в карьере вышел в плей-офф НБА

Фото: Getty Images

«Торонто» Святослава Михайлюка вышел в плей-офф НБА, где в четвертьфинале Восточной конференции встретится с «Филадельфией».



The NBA PLAYOFF PICTURE!



The #MetaQuestPlayIn Tournament starts Tuesday, April 12 & the #NBAPlayoffs presented by Google Pixel starts Saturday, April 16. pic.twitter.com/M6p9PqBLj8