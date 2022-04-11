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Михайлюк впервые в карьере вышел в плей-офф НБА

«Торонто» украинца встретится в четвертьфинале Восточной конференции с «Филадельфией»
Баскетбол НБА
11 апреля 21:46
Михайлюк впервые в карьере вышел в плей-офф НБА
Фото: Getty Images

«Торонто» Святослава Михайлюка вышел в плей-офф НБА, где в четвертьфинале Восточной конференции встретится с «Филадельфией».

Украинец впервые в карьере продолжит сезон после завершения регулярного чемпионата лиги. В текущем сезоне в среднем за матч проводит на площадке 12 минут 47 секунд, за которые зарабатывает 4,6 очков, делает 1,6 подбора и 0,8 передачи.

Напомним, что ранее «Торонто» уступил «Нью-Йорку».

Олег Шумейко-младший
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