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«Милуоки» получил чемпионские перстни и провел церемонию открытия баннера

В прошлом сезоне «Бакс» впервые за последние 50 лет стали обладателями Кубка Ларри О’Брайена
Баскетбол НБА
08:40
«Милуоки» получил чемпионские перстни и провел церемонию открытия баннера
Фото: nba.com

Игроки «Милуоки Бакс» получили чемпионские перстни и поучаствовали в церемонии открытия специального баннера в честь титула клуба перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (127:104).

Яннис Адетокумбо привел «Милуоки Бакс» к первому титулу НБА за 50 лет.

В шестом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» дома обыграл «Финикс Санс» со счетом 105:98, победил в серии 4:2 и стал чемпионом лиги.

Рене Тер Велде
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