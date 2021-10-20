Великолепная игра Адетокумбо помогла «Милуоки» обыграть «Бруклин»
«Милуоки» получил чемпионские перстни и провел церемонию открытия баннера
В прошлом сезоне «Бакс» впервые за последние 50 лет стали обладателями Кубка Ларри О’Брайена
Фото: nba.com
Игроки «Милуоки Бакс» получили чемпионские перстни и поучаствовали в церемонии открытия специального баннера в честь титула клуба перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (127:104).
2021 Championship Ring.— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 19, 2021
@JewelersMutual pic.twitter.com/O30OcMaHXq
Яннис Адетокумбо привел «Милуоки Бакс» к первому титулу НБА за 50 лет.
В шестом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» дома обыграл «Финикс Санс» со счетом 105:98, победил в серии 4:2 и стал чемпионом лиги.
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