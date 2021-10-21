«Мариуполь» усилился экс-голкипером «Донбасса»
Начаты консультации по созданию лиги НБА Европа
Американская ассоциация готова под своим брендом создать сильнейший турнир в Европе
Адам Сильвер / Фото: NBA.com
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и FIBA начали работу по созданию европейского чемпионата, который соберет лучшие клубы континента, сообщает Marca.
Комиссионер НБА Адам Сильвер отправил письмо главе Евролиги Жорди Бертомеу, где заявил о планах по созданию нового турнира.
На текущий момент известно, что европейская лига будет существовать отдельно от лиги в Северной Америке, но получит бренд НБА.
По информации источников, такие действия руководство НБА подвигло недовольство сильнейших клубов Европы от работы Бертомеу.
Напомним, ранее лицензионные клубы Евролиги проголосовали за увольнение Бертомеу.
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