Начаты консультации по созданию лиги НБА Европа

Американская ассоциация готова под своим брендом создать сильнейший турнир в Европе





Адам Сильвер / Фото: NBA.com

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и FIBA начали работу по созданию европейского чемпионата, который соберет лучшие клубы континента, сообщает Marca.



Комиссионер НБА Адам Сильвер отправил письмо главе Евролиги Жорди Бертомеу, где заявил о планах по созданию нового турнира.

На текущий момент известно, что европейская лига будет существовать отдельно от лиги в Северной Америке, но получит бренд НБА.

По информации источников, такие действия руководство НБА подвигло недовольство сильнейших клубов Европы от работы Бертомеу.

Напомним, ранее лицензионные клубы Евролиги проголосовали за увольнение Бертомеу.