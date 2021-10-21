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Начаты консультации по созданию лиги НБА Европа

Американская ассоциация готова под своим брендом создать сильнейший турнир в Европе

Баскетбол НБА
22:57
Начаты консультации по созданию лиги НБА Европа
Адам Сильвер / Фото: NBA.com

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и FIBA начали работу по созданию европейского чемпионата, который соберет лучшие клубы континента, сообщает Marca.

Комиссионер НБА Адам Сильвер отправил письмо главе Евролиги Жорди Бертомеу, где заявил о планах по созданию нового турнира.

На текущий момент известно, что европейская лига будет существовать отдельно от лиги в Северной Америке, но получит бренд НБА.

По информации источников, такие действия руководство НБА подвигло недовольство сильнейших клубов Европы от работы Бертомеу.

Напомним, ранее лицензионные клубы Евролиги проголосовали за увольнение Бертомеу.

Карен Агабекян
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