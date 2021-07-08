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НБА представила обновленный логотип на следующий сезон
Следующий год для лиги будет юбилейным
фото - LA Times
Национальная баскетбольная ассоциация на своем официальном сайте опубликовала обновленный логотип, который посвящен юбилейному, 75-му, сезону лиги.
Данный логотип будет размещен на всех площадках лиги, официальных товарах, аренах, а также в трансляциях, цифровом контенте и социальных сетях.
The commemorative NBA 75th Anniversary Season logo will appear throughout the 2021-22 season on courts and official NBA merchandise, inside arenas and in original broadcast, digital and social media content. pic.twitter.com/Tq7w3R2s7i— NBA (@NBA) July 7, 2021
Напомним, что сезон-2020/21 закрывают «Финикс Санз» и «Милуоки Бакс». Счет финальной серии плей-офф 1:0 в пользу «Санз».
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