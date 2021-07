НБА представила обновленный логотип на следующий сезон

фото - LA Times

Национальная баскетбольная ассоциация на своем официальном сайте опубликовала обновленный логотип, который посвящен юбилейному, 75-му, сезону лиги.

Данный логотип будет размещен на всех площадках лиги, официальных товарах, аренах, а также в трансляциях, цифровом контенте и социальных сетях.

