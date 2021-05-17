Стали известны все пары плей-офф и плей-ин НБА. «Вашингтон» Леня сыграет с «Бостоном»
Невероятный данк Кузмы и победный бросок «Финикса» вошли в топ-10 дня НБА
Лучшие моменты лиги в видеообзоре
Кайл Кузма /Фото - lebronwire.usatoday.comНБА на своем YouTube-канале представила топ-10 лучших моментов игрового дня регулярного чемпионата.
В видеоподборку вошли убийственный данк форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайла Кузмы с набросом самому себе от щита и победный бросок игрока «Финикс Санз» Итуана Мура на последних секундах матча против «Сан-Антонио».
Напомним, уже определились 6 пар плей-офф и 4 пары плей-ин в Западной и Восточной конференциях.
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