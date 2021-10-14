«Николаев» нанес «Черкасским Мавпам» пятое поражение в Суперлиге

Хозяева добыли победу с комфортным перевесом

Фото: Пресс-служба «Черкасских Мавп»

«Николаев» в регулярном чемпионате Суперлиги обыграл «Черкасских Мавп».



Хозяева почти с самого старта матча захватили преимущество, завершив первую четверть с «+5». Гости не сдавались и местами перехватывали инициативу, но на большой перерыв ушли в роли догоняющих.

В третьей и четвертой 10-минутках усилий игроков черкасского коллектива хватило, чтобы сравнять счет в матче, но за 20 минут вперед выйти ни разу не удалось – 82:76 в пользу «Николаева».

Напомним, что сегодня «Будивельник» разгромил «Кривбасс».

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Николаев» – «Черкасские Мавпы» 82:76 (22:17, 17:16, 23:24, 20:19)

«Николаев»: Барнис (9), Кальниченко (14), Никсон (11 + 6 подборов), Тищенко (11), Уолкер (18) – старт. Дэниэл (12), Дубоненко (0), Хохонюк (4), Кожемякин, Онуфриев, Улвидас (3), Жуковский.

«Черкасские Мавпы»: Кольченко (), Максвел (21 + 12 подборов + 6 передач), Пурвис (12), Конате (5), Ткаченко (11) – старт. Балабан, Бондаренко, Хамилтон (15), Прыймак (2), Скира, Токовенко, Попов (4).