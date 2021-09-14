«Николаев» усилился центровым из итальянской Серии С
«Николаев» разорвал контракт с американцем Хэмилтоном
Форвард не вошел в планы тренерского штаба «корабелов»
«Николаев» / Фото - FаcebookМБК «Николаев» на своей официальной странице в Fаcebook объявил о прекращении сотрудничества с американским форвардом Кендарриусом Хэмилтоном.
Американец отыграл в составе «корабелов» 3 матча на Мемориале Гаврилова в Запорожье и 2 поединка в Николаеве против «Химика» и «Запорожья», набирая в среднем 7,8 очков за игру.
Накануне хорватский центровой Матей Радунич пополнил ряды с МБК «Николаев».
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