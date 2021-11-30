«Нью-Йорк» готов обменять Кембу Уокера

Потенциальным партнером по сделке может стать «Хьюстон» с Джоном Уоллом

Кемба Уокер / фото - nba.com

Разыгрывающий защитник Кемба Уокер не выйдет на паркет в ближайших матчах «Нью-Йорка». Главный тренер Том Тибодо принял решение вывести игрока из ротации.

Как сообщает Bleacher Report со ссылкой на источники, «Никс» попытаются обменять Уокера, несмотря на низкую ценность игрока на рынке.

Отмечается, что интерес к разыгрывающему может возрасти ближе к дедлайну, который намечен на 10 февраля.

Близкий к «Нью-Йорку» источник рассказал, что потенциальным партнером клуба по сделке может стать «Хьюстон», который заинтересован в обмене разыгрывающего Джона Уолла.